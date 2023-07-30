"«Хотим объяснений»: тренер «Зенита» недоволен судейством"

Тренер «Зенита» Вильям высказался о судействе после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Ростовчане ушли от поражения на 94-й минуте.

С пенальти забил Николай Комличенко.

Матч в поле судил Евгений Кукуляк.

«Мне немного непонятно… Сегодня удалили Сергея Богдановича Семака. Мы просто хотим понимать, какую планку они дают играть. Потому что эту планку мы смотрим сейчас только в нашу сторону. Если смотреть последние моменты, какие фолы они ставили против нас… Человек просто падает… Я сейчас не говорю про пенальти. Пенальти был чистый, вопросов никаких нет.

Но в одном моменте он [судья] красную карточку не показал… В другом моменте человек просто падает по центру – он сразу фол ставит. А нам – ничего. Толкают – ничего нет.

Мы хотим объяснений, почему в нашу сторону такая планка есть, а для других команд – нет. Вот и все», – сказал помощник Семака Вильям.