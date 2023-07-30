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    «Хотим объяснений»: тренер «Зенита» недоволен судейством

    Тренер «Зенита» Вильям высказался о судействе после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

    «Мне немного непонятно… Сегодня удалили Сергея Богдановича Семака. Мы просто хотим понимать, какую планку они дают играть. Потому что эту планку мы смотрим сейчас только в нашу сторону. Если смотреть последние моменты, какие фолы они ставили против нас… Человек просто падает… Я сейчас не говорю про пенальти. Пенальти был чистый, вопросов никаких нет.

    Но в одном моменте он [судья] красную карточку не показал… В другом моменте человек просто падает по центру – он сразу фол ставит. А нам – ничего. Толкают – ничего нет.

    Мы хотим объяснений, почему в нашу сторону такая планка есть, а для других команд – нет. Вот и все», – сказал помощник Семака Вильям.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:11
    Комментарии19
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      Рейтинг: +619

      НикКин 17 минут назад

      Хотим объяснений вся страна не понимают куда тратит деньги зенит вот объяснитесь перед всей страной куда народные деньги тратятся

      0
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      Рейтинг: +2102

      evgevg13 33 минуты назад

      Ай, как не понравилось без помощи проигрывать, да ещё по понятиям отвечать за свой базар.

      2
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      Рейтинг: +19104

      NewLife 33 минуты назад

      "«Хотим объяснений»: тренер «Зенита» недоволен судейством"
      Вот вам объяснение - просто Леша поругался с Ведмедем из-за сцены в баклан арене)))
      Напомнило мем из недавнего времени: "мы думали они гении, а оказывается нефть была дорогущей")))

      1
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      Рейтинг: +4475

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну вот немытые и заныли. Судьи совсем плохо судить стали.

      6
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      Рейтинг: +2266

      spam2009 > Иван Петров 1986 56 минут назад

      рано или поздно от них должно было завонять

      4
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      Рейтинг: +2515

      Красногвардейчик 1 час назад

      Весь прошлый сезон, когда судьи на Зенит работали, травоядный молчал, сейчас чувствует что его гегемонии постепенно крышка настаёт, начинает ныть))) у Зенита 1 удар за весь матч в створ, причём тут судейство?)))

      8
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      Рейтинг: +48

      Diminio 1 час назад

      Как же не в **** свестел, физрук в шоке а ещё и красная))

      3
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      Рейтинг: +48

      Diminio 1 час назад

      Физрук заныл))

      4
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      Рейтинг: +18767

      paracetamol 1 час назад

      Правильно Семак свистуна на 3 буквы послал. Получил моральное удовлетворение от того, что сказал правду!

      0
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      Рейтинг: +2102

      evgevg13 > paracetamol 35 минут назад

      послать то послал, только туда сам пошел

      0
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      Рейтинг: +18767

      paracetamol > paracetamol 3 секунды назад

      Главное - получить удовольствие!

      0
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      Рейтинг: +19195

      ilichkadr 1 час назад

      Типичная речь Заремы, только вид с боку. Не иначе у девахи уроки брал............

      0
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      Рейтинг: +1315

      rac531 1 час назад

      БУБНОВ
      «Что касается момента с Мантуаном и Байрамяном, то так падать и кривляться — это, конечно, неспортивное поведение. Бразилец рассчитывал, что судья даст сопернику красную карточку.
      У латиноамериканцев и пи...ерских такое поведение встречается сплошь и рядом.»

      10
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      ...
      Рейтинг: +1358

      SLADE2019 > rac531 1 час назад

      Смотреть на Мантуана в том эпизоде было противно.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3911

      anatolich72 1 час назад

      А че в первом туре молчал? Левейшее удаление на Бакаеве!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +14796

      Skull_Boy 1 час назад

      Это по поводу красной карточки Кержакову, которая должна была быть еще в первом тайме или что

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3111

      Play 1 час назад

      "почему в нашу сторону такая планка есть, а для других команд – нет" хах, лучший стенд-ап этой недели)

      10
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    • ...
      Рейтинг: +376

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Сливают вас....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11625

      "supermax" 1 час назад

      Держи вора!

      2
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