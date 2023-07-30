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«Хотим объяснений»: тренер «Зенита» недоволен судейством

30 июля 2023, 10:11
27

Тренер «Зенита» Вильям высказался о судействе после матча второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Мне немного непонятно… Сегодня удалили Сергея Богдановича Семака. Мы просто хотим понимать, какую планку они дают играть. Потому что эту планку мы смотрим сейчас только в нашу сторону. Если смотреть последние моменты, какие фолы они ставили против нас… Человек просто падает… Я сейчас не говорю про пенальти. Пенальти был чистый, вопросов никаких нет.

Но в одном моменте он [судья] красную карточку не показал… В другом моменте человек просто падает по центру – он сразу фол ставит. А нам – ничего. Толкают – ничего нет.

Мы хотим объяснений, почему в нашу сторону такая планка есть, а для других команд – нет. Вот и все», – сказал помощник Семака Вильям.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (27)
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1690701388
"почему в нашу сторону такая планка есть, а для других команд – нет" хах, лучший стенд-ап этой недели)
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anatolich72
1690702307
А че в первом туре молчал? Левейшее удаление на Бакаеве!
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Diminio
1690703211
Физрук заныл))
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Diminio
1690703403
Как же не в **** свестел, физрук в шоке а ещё и красная))
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Красногвардейчик
1690703642
Весь прошлый сезон, когда судьи на Зенит работали, травоядный молчал, сейчас чувствует что его гегемонии постепенно крышка настаёт, начинает ныть))) у Зенита 1 удар за весь матч в створ, причём тут судейство?)))
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Иван Петров 1986
1690703690
Ну вот немытые и заныли. Судьи совсем плохо судить стали.
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NewLife
1690705449
"«Хотим объяснений»: тренер «Зенита» недоволен судейством" Вот вам объяснение - просто Леша поругался с Ведмедем из-за сцены в баклан арене))) Напомнило мем из недавнего времени: "мы думали они гении, а оказывается нефть была дорогущей")))
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evgevg13
1690705471
Ай, как не понравилось без помощи проигрывать, да ещё по понятиям отвечать за свой базар.
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НикКин
1690706438
Хотим объяснений вся страна не понимают куда тратит деньги зенит вот объяснитесь перед всей страной куда народные деньги тратятся
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FCSpartakM
1690707563
это настолько смешно, настолько и абсурдно. зенит еще умудряется ныть на судейство. Кто -нибудь вообще знает игры , где зенит засудили за последние лет 10? вот чтобы за сезон было 2-3 случая хотя бы? может он лучше пожалуется на судейство в Питере? там вообще порой нет смысла играть, когда эпизоды трактуются в одну сторону. Момент в кубке с ментами апогей всего этого абсурда
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