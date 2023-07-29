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    В «Спартаке» отреагировали на жалобу «Олимпиакоса» в ФИФА

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о позиции клуба касательно претензий «Олимпиакоса».

    • Греки считают, что «Спартак» неправомерно вел переговоры с Олегом Рябчуком.
    • В связи с этим «Олимпиакос» пожаловался в ФИФА.

    «Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками.

    Ведeм себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно», – сказал Зеленов.

    • Рябчук в «Олимпиакосе» с января 2021 года.
    • Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1471

      Freyd 9 минут назад

      А не плевать ли щяс на фифу

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      Рейтинг: +1348

      SLADE2019 13 минут назад

      Корректно и профессионально. Насчет профессионально, явно загнул. Здесь и комментировать неинтересно, а вот насчет корректности ФИФА сделает вывод.

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