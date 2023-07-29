В «Спартаке» отреагировали на жалобу «Олимпиакоса» в ФИФА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о позиции клуба касательно претензий «Олимпиакоса».

Греки считают, что «Спартак» неправомерно вел переговоры с Олегом Рябчуком.

В связи с этим «Олимпиакос» пожаловался в ФИФА.

«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками.

Ведeм себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно», – сказал Зеленов.