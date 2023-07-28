«Олимпиакос» пожаловался на «Спартак» в ФИФА

«Олимпиакос» считает, что «Спартак» неправомерно вел переговоры с защитником греков Олегом Рябчуком.

По мнению «Олимпиакоса», москвичи не имели права напрямую выходить на игрока. Греки пожаловались на «Спартак» в ФИФА.