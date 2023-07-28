«Олимпиакос» пожаловался на «Спартак» в ФИФА

нет слов и много слов)))
ни нашим, ни вашим)))
жалоба в пустоту)))
«Олимпиакос» считает, что «Спартак» неправомерно вел переговоры с защитником греков Олегом Рябчуком.
По мнению «Олимпиакоса», москвичи не имели права напрямую выходить на игрока. Греки пожаловались на «Спартак» в ФИФА.
- Рябчук в «Олимпиакосе» с января 2021 года.
- Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.
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