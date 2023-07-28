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    «Олимпиакос» пожаловался на «Спартак» в ФИФА

    «Олимпиакос» считает, что «Спартак» неправомерно вел переговоры с защитником греков Олегом Рябчуком.

    По мнению «Олимпиакоса», москвичи не имели права напрямую выходить на игрока. Греки пожаловались на «Спартак» в ФИФА.

    • Рябчук в «Олимпиакосе» с января 2021 года.
    • Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3542

      Fancyfall 5 минут назад

      нет слов и много слов)))
      ни нашим, ни вашим)))
      жалоба в пустоту)))

      0
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      Рейтинг: +19080

      NewLife 10 минут назад

      Не знал, что в Греции крепостное право не отменено)

      1
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      Рейтинг: +2774

      alefreddy 41 минуту назад

      а кули нам ФАФА

      0
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      Рейтинг: +1620

      aubergine 50 минут назад

      Одни цвета, одна вера. Ну да, ну да.

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      Рейтинг: +23545

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну всё - Спартака отстранят на 1-2 матча в предстоящем сезоне кубков УЭФА !!! ))) или что там сейчас - пальчиком погрозят !?))

      4
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      Рейтинг: +15295

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 43 минуты назад

      Судя по ситуации с украинской саблисткой, Олимпиакос в следующем сезоне будет играть сразу в финале какого нибудь кубка.

      2
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