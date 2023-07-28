Булыкин назвал главную проблему российского футбола

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что не все трансферы в российском футболе совершаются ради блага для команды.

«Главная проблема – руководство клубов. Часто спортивные директора клубов совершают трансферы ради денег, а не ради пользы для команды, ведь если у тебя есть качественный футболист, то это идет на пользу клубу, пусть это и легионер. А если покупается какой-то слабенький или средний футболист просто ради трансфера, то это уже большие вопросы к руководству клубов, поскольку это идет не во благо российскому футболу. В таком случае российский футболист сидит на лавке, а этот слабый легионер постоянно играет, поскольку руководство пытается оправдать трансфер.

У нас проблема – это спортивный менеджмент и большие зарплаты у игроков, иногда в этом видны уши агентов и других заинтересованных лиц, поэтому хочется, чтобы были адекватные зарплаты у игроков и тогда в российском футболе все будет хорошо, даже если будут иностранцы», – сказал Булыкин.