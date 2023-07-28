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    Булыкин назвал главную проблему российского футбола

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что не все трансферы в российском футболе совершаются ради блага для команды.

    «Главная проблема – руководство клубов. Часто спортивные директора клубов совершают трансферы ради денег, а не ради пользы для команды, ведь если у тебя есть качественный футболист, то это идет на пользу клубу, пусть это и легионер. А если покупается какой-то слабенький или средний футболист просто ради трансфера, то это уже большие вопросы к руководству клубов, поскольку это идет не во благо российскому футболу. В таком случае российский футболист сидит на лавке, а этот слабый легионер постоянно играет, поскольку руководство пытается оправдать трансфер.

    У нас проблема – это спортивный менеджмент и большие зарплаты у игроков, иногда в этом видны уши агентов и других заинтересованных лиц, поэтому хочется, чтобы были адекватные зарплаты у игроков и тогда в российском футболе все будет хорошо, даже если будут иностранцы», – сказал Булыкин.

    • 43-летний Булыкин в 2017-2021 годах был советником президента «Локомотива».
    • На счету игрока 15 матчей за сборную России и 7 голов.
    • Булыкин выступал в Европе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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