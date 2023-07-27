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    • «Динамо» не стало обменивать Тюкавина на двух футболистов ЦСКА

    «Динамо» не стало обменивать Тюкавина на двух футболистов ЦСКА

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл детали переговоров между ЦСКА и «Динамо» о переходе Константина Тюкавина.

    «ЦСКА и «Динамо» действительно обсуждали трансфер Тюкавина. Мало того, Костя был не против перейти в команду Федотова. И это было возможно, особенно в контексте обратного интереса «бело-голубых» к Карраскалю и Мухину.

    Увы, красоты не случилось – динамовские боссы по итогу сказали, что сейчас парень не продается», – написал журналист в своем телеграм-канале.

    • Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.
    • В этом сезоне у него 1 ассист в 2 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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