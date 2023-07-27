«Динамо» не стало обменивать Тюкавина на двух футболистов ЦСКА

Инсайдер Иван Карпов раскрыл детали переговоров между ЦСКА и «Динамо» о переходе Константина Тюкавина.

«ЦСКА и «Динамо» действительно обсуждали трансфер Тюкавина. Мало того, Костя был не против перейти в команду Федотова. И это было возможно, особенно в контексте обратного интереса «бело-голубых» к Карраскалю и Мухину.

Увы, красоты не случилось – динамовские боссы по итогу сказали, что сейчас парень не продается», – написал журналист в своем телеграм-канале.