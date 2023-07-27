Зиньковский объяснил, почему не считает предательством переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как отреагировал на переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Удивился ли переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»? Если бы это был российский игрок, который долго выступал… Допустим, как Федя Чалов. Или если бы он несколько лет и более поиграл там, то, конечно, это был бы из ряда вон выходящий трансфер. Все бы сказали: «Офигеть!»

Но Медина – иностранец. Как мне кажется, приехал в Россию показывать себя.

Не вижу в этом ничего такого. Главное, чтобы он помог команде. До этого Хесус помогал ЦСКА. Надеемся, что сейчас поможет нам», – сказал Зиньковский.