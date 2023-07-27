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    • Зиньковский объяснил, почему не считает предательством переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Зиньковский объяснил, почему не считает предательством переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как отреагировал на переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

    «Удивился ли переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»? Если бы это был российский игрок, который долго выступал… Допустим, как Федя Чалов. Или если бы он несколько лет и более поиграл там, то, конечно, это был бы из ряда вон выходящий трансфер. Все бы сказали: «Офигеть!»

    Но Медина – иностранец. Как мне кажется, приехал в Россию показывать себя.

    Не вижу в этом ничего такого. Главное, чтобы он помог команде. До этого Хесус помогал ЦСКА. Надеемся, что сейчас поможет нам», – сказал Зиньковский.

    • Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 миллионов евро + бонусы.
    • Парагваец ранее говорил, что не перейдет в «Спартак».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25203

      bset 1 час назад

      Ну и ЦСКА отпустил. Какие вопросы, если тренеру он оказался не нужен? Тут, глядя на нашу скамейку, больше именно к тренеру вопросы, как так получилось.

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