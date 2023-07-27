Переход Захаряна из «Динамо» в «Лацио» может сорваться по двум причинам

Трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио» оказался на грани срыва.
Главный тренер римской команды Маурицио Сарри сомневается, что ему нужен игрок такого типа.
Компромиссным мог стать вариант с арендой российского хавбека после закрытия сделки, но такой сценарий не устраивает самого футболиста.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Арсен забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
Источник: Tuttomercatoweb