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  • Переход Захаряна из «Динамо» в «Лацио» может сорваться по двум причинам

Переход Захаряна из «Динамо» в «Лацио» может сорваться по двум причинам

27 июля 2023, 13:00
5

Трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио» оказался на грани срыва.

Главный тренер римской команды Маурицио Сарри сомневается, что ему нужен игрок такого типа.

Компромиссным мог стать вариант с арендой российского хавбека после закрытия сделки, но такой сценарий не устраивает самого футболиста.

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Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Лацио Динамо Захарян Арсен
Комментарии (5)
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SLADE2019
1690452939
Правильно, что не устраивает. И пора уже твоему агенту вопрос ребром поставить перед руководством втбэшников, хватит цену загибать, тем более перед сильными клубами.
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subbotaspartak
1690467831
1. Динамо из России 2. Лацио из другой страны
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АлексМак
1690469842
Кому он на фиг нужен. Посмотрели просто. как он сейчас играет. уныло..., после хорошего позапрошлого сезона.- вот и засомневались.
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Fialet
1690473717
Не, причина одна, он изначально там нахер был не нужен.
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Купа Купыч
1690477398
Я ли ,не я ли ,в одеяле. Одна реклама второй год.
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