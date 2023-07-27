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    • Переход Захаряна из «Динамо» в «Лацио» может сорваться по двум причинам

    Переход Захаряна из «Динамо» в «Лацио» может сорваться по двум причинам

    Трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио» оказался на грани срыва.

    Главный тренер римской команды Маурицио Сарри сомневается, что ему нужен игрок такого типа.

    Компромиссным мог стать вариант с арендой российского хавбека после закрытия сделки, но такой сценарий не устраивает самого футболиста.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1345

      SLADE2019 4 минуты назад

      Правильно, что не устраивает. И пора уже твоему агенту вопрос ребром поставить перед руководством втбэшников, хватит цену загибать, тем более перед сильными клубами.

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