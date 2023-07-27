«Лацио» может купить Захаряна и отдать его в аренду

«Лацио» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

При этом в римском клубе не исключают, что 20-летний футболист сразу после потенциального трансфера уйдет в аренду.

Предположительно, российский хавбек мог бы сезон-2023/24 провести в «Вероне».

«Лацио», возможно, оставит свободным слот для легионера не из стран Евросоюза для более готового к Лиге чемпионов игрока.