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    «Лацио» может купить Захаряна и отдать его в аренду

    «Лацио» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    При этом в римском клубе не исключают, что 20-летний футболист сразу после потенциального трансфера уйдет в аренду.

    Предположительно, российский хавбек мог бы сезон-2023/24 провести в «Вероне».

    «Лацио», возможно, оставит свободным слот для легионера не из стран Евросоюза для более готового к Лиге чемпионов игрока.

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    Источник: La Lazio Siamo Noi

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