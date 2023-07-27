Уткин прокомментировал отказ Дзюбы отвечать на вопросы журналистов

Василий Уткин сказал, что испытывает дзюбозависимость.

«Артем не готов отвечать на вопросы журналистов, потому что они неправильные и неинтересные. Уже накидали количество вопросов, которые будут интересны для ответа Дзюбы.

Если честно, я испытываю дзюбозависимость. Мне приходится говорить о Дзюбе, хотя я этого делать не хочу. А что поделать? Все обсуждают, вам интересно.

И вот я выдавливаю, выдавливаю из себя по капле Дзюбу. По крайне мере все-таки осталось довольно недолго: что мне выдавливать, что Дзюбе давать для этого поводы», – заявил Уткин.

В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.

Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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