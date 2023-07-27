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    • Уткин прокомментировал отказ Дзюбы отвечать на вопросы журналистов

    Уткин прокомментировал отказ Дзюбы отвечать на вопросы журналистов

    Василий Уткин сказал, что испытывает дзюбозависимость.

    «Артем не готов отвечать на вопросы журналистов, потому что они неправильные и неинтересные. Уже накидали количество вопросов, которые будут интересны для ответа Дзюбы.

    Если честно, я испытываю дзюбозависимость. Мне приходится говорить о Дзюбе, хотя я этого делать не хочу. А что поделать? Все обсуждают, вам интересно.

    И вот я выдавливаю, выдавливаю из себя по капле Дзюбу. По крайне мере все-таки осталось довольно недолго: что мне выдавливать, что Дзюбе давать для этого поводы», – заявил Уткин.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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