Олусегун назвал злейшего соперника «Краснодара» в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун считает матчи со «Спартаком» самыми принципиальными.
– Цели на сезон?
– Играть в команде, помогать одноклубникам, потому что мы хотим выиграть РПЛ. Надеемся на это благодаря тренировкам.
– Злейший соперник в лиге?
– Конечно, это «Спартак». Мы проиграли им дважды в последних двух матчах, так что следующая очная встреча будет возмездием.
- Сегодня «Краснодар» примет «Спартак» в 1-м туре Fonbet Кубке России.
- Начало матча – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Спорт-Экспресс»