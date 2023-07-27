Олусегун назвал злейшего соперника «Краснодара» в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун считает матчи со «Спартаком» самыми принципиальными.

– Цели на сезон?

– Играть в команде, помогать одноклубникам, потому что мы хотим выиграть РПЛ. Надеемся на это благодаря тренировкам.

– Злейший соперник в лиге?

– Конечно, это «Спартак». Мы проиграли им дважды в последних двух матчах, так что следующая очная встреча будет возмездием.