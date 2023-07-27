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    Олусегун назвал злейшего соперника «Краснодара» в РПЛ

    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун считает матчи со «Спартаком» самыми принципиальными.

    – Цели на сезон?

    – Играть в команде, помогать одноклубникам, потому что мы хотим выиграть РПЛ. Надеемся на это благодаря тренировкам.

    – Злейший соперник в лиге?

    – Конечно, это «Спартак». Мы проиграли им дважды в последних двух матчах, так что следующая очная встреча будет возмездием.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6003

      Дядя Серёжа 21 минуту назад

      Где слово "злым" в тексте

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      Рейтинг: +6003

      Дядя Серёжа 23 минуты назад

      Вам бы Сочи с Ростовом по местному принципу разобраться, а Спартак для всех принципиальный соперник. Можно из лиги вылететь, а потом с гордостью всю жизнь хвастать о победе над Спартаком...

      0
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      Рейтинг: +4961

      Бомбардиръ 1 час назад

      У хрюшек кругом одни враги)

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      Рейтинг: +15253

      R_a_i_n > Бомбардиръ 1 час назад

      Вообще конечно соперники. Врагов у нас нет.

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      Рейтинг: +4961

      Бомбардиръ > Бомбардиръ 41 минуту назад

      Всё правильно) В спорте все соперники, но с разным накалом страстей.

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