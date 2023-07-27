Товарищеские матчи. «Реал» обыграл «МЮ», «Арсенал» забил 5 голов «Барсе», ничья «Челси» и «Ньюкасла»

В ночь на четверг в США состоялись три товарищеских матча с участием английских и испанских клубов.

«Реал» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Дебютным голом отличился Джуд Беллингем.

«Арсенал» и «Барселона» забили восемь мячей на двоих – в итоге выиграли лондонцы 5:3.

«Ньюкасл» и «Челси» сильнейшего не выявили – ничья 1:1.

Товарищеские матчи

Реал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Беллингем, 6; 2:0 – Хоселу, 89.

Арсенал (Англия) – Барселона (Испания) – 5:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Левандовски, 7; 1:1 – Сака, 13; 1:2 – Рафинья, 34; 2:2 – Хаверц, 43; 3:2 – Троссард, 56; 4:2 – Троссард, 78; 4:3 – Торрес, 88; 5:3 – Виейра, 90.

Ньюкасл (Англия) – Челси (Англия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Джексон, 12; 1:1 – Альмирон, 45+4.