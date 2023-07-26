Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аршавин объяснил, почему не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как относится к интернет-шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

    – Пошли бы к Слуцкому и Дзюбе, если бы получили приглашение?

    – Нет. Особо не смотрел, но выхватил пару слов мата из первого выпуска. На этом просмотры и закончил.

    – Не зашло?

    – Если бы целиком увидел, можно было судить, зашло или нет. А так просто не понравился мат. Слишком много его там. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика. По отзывам других людей ясно, что многие того же мнения.

    – Есть разрыв, на ваш взгляд, между тренерским статусом Слуцкого и форматом его шоу?

    – Леонид Викторович волен сам выбирать, чем заниматься в жизни. Может, он больше не хочет тренировать, а собирается сделать карьеру на ниве подобного юмора и стендапа?

    – Представляете аналогичное шоу в зенитовских медиа? Все‑таки определенную часть аудитории этим можно привлечь.

    – Сильно удивлюсь, если наше руководство разрешит что‑то подобное.

    • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
    • Дзюба в «Локо» с зимы.
    • Его контракт действует еще год.

    Новости по теме
    Губерниев жестко ответил Дзюбе, который отказался общаться с журналистами 1
    В «Локомотиве» назвали трех игроков, которых не продадут летом 2
    Уилкшир: «Приоритет Дзюбы – ютуб» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 