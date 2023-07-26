Аршавин объяснил, почему не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как относится к интернет-шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

– Пошли бы к Слуцкому и Дзюбе, если бы получили приглашение?

– Нет. Особо не смотрел, но выхватил пару слов мата из первого выпуска. На этом просмотры и закончил.

– Не зашло?

– Если бы целиком увидел, можно было судить, зашло или нет. А так просто не понравился мат. Слишком много его там. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика. По отзывам других людей ясно, что многие того же мнения.

– Есть разрыв, на ваш взгляд, между тренерским статусом Слуцкого и форматом его шоу?

– Леонид Викторович волен сам выбирать, чем заниматься в жизни. Может, он больше не хочет тренировать, а собирается сделать карьеру на ниве подобного юмора и стендапа?

– Представляете аналогичное шоу в зенитовских медиа? Все‑таки определенную часть аудитории этим можно привлечь.

– Сильно удивлюсь, если наше руководство разрешит что‑то подобное.