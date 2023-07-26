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Аршавин объяснил, почему не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы

26 июля 2023, 17:58
4

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как относится к интернет-шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого «Ну, так нельзя».

– Пошли бы к Слуцкому и Дзюбе, если бы получили приглашение?

– Нет. Особо не смотрел, но выхватил пару слов мата из первого выпуска. На этом просмотры и закончил.

– Не зашло?

– Если бы целиком увидел, можно было судить, зашло или нет. А так просто не понравился мат. Слишком много его там. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика. По отзывам других людей ясно, что многие того же мнения.

– Есть разрыв, на ваш взгляд, между тренерским статусом Слуцкого и форматом его шоу?

– Леонид Викторович волен сам выбирать, чем заниматься в жизни. Может, он больше не хочет тренировать, а собирается сделать карьеру на ниве подобного юмора и стендапа?

– Представляете аналогичное шоу в зенитовских медиа? Все‑таки определенную часть аудитории этим можно привлечь.

– Сильно удивлюсь, если наше руководство разрешит что‑то подобное.

  • Слуцкий без работы с осени, когда покинул «Рубин».
  • Дзюба в «Локо» с зимы.
  • Его контракт действует еще год.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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ЗаЖиМ
1690383982
Объяснил он...
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blackmanch
1690384886
ну как всегда
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paracetamol
1690392920
Не пошел, потому что евреи!
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vmonomah17
1690393701
Он там и не нужно. Нужен только его смех в виде закадрового)))
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