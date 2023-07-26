«Вердер» ведет переговоры с «Локомотивом» по трансферу защитника-бомбардира

«Вердер» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере защитника Наира Тикнизяна.

«Немцы сделали официальное предложение паровозам о трансфере игрока за 2,5 миллиона евро. И получили ответ, что «Локо» готов отпустить одного из своих лидеров не дешевле, чем за 5,5 миллионов. За столько Наира купили у ЦСКА в августе 2021 года.

Возможно, «Вердер» и не договорится с «Локо» по Тики этим летом (ТО в Германии закрываться 1 сентября). Но интерес у бременцев серьезный, и повлиять на сумму вероятного трансфера могут осенние матчи сборной Армении в квалификации к Евро-2024», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.