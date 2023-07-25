Черчесов раскрыл обстоятельства своего увольнения из «Ференцвароша»

Станислав Черчесов рассказал, как руководство «Ференцвароша» отправило его в отставку на прошлой неделе.
– На каких условиях вы расстались с «Ференцварошем»?
– У нашего тренерского штаба было действующее соглашение до лета 2024 года. Контракт прерван по инициативе клуба – вот и все, что могу сказать по этой теме.
– Как произошло ваше расставание с клубом?
– После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все.
– Говорили с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовом по горячим следам или позже?
– Нет, мы не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе.
Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша».
– В прошлом году вы рассказывали, что часто общаетесь с Кубатовом и нашли с ним общий язык. Что изменилось с тех пор?
– Мы с ним действительно неоднократно беседовали в прошлом календарном году. Но в последние несколько месяцев никаких встреч уже не было.
Несколько раз они вроде бы намечались, но каждый раз затем отменялись – не по моей инициативе.
– Как попрощались с командой и с местными специалистами тренерского штаба?
– В один из дней заехал на базу и попрощался там со всей командой. Со своими венгерскими коллегами – отдельно в ресторане за ужином.
Мы с ними много времени провели вместе и остались в хороших отношениях. Разумеется, не смогли не обсудить прошедшую игру, но так и не нашли ответа на вопрос, почему все так неудачно сложилось.
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
- «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
- Они дома были разгромлены «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.