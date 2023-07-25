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  • Черчесов раскрыл обстоятельства своего увольнения из «Ференцвароша»

Черчесов раскрыл обстоятельства своего увольнения из «Ференцвароша»

25 июля 2023, 00:33
1

Станислав Черчесов рассказал, как руководство «Ференцвароша» отправило его в отставку на прошлой неделе.

– На каких условиях вы расстались с «Ференцварошем»?

– У нашего тренерского штаба было действующее соглашение до лета 2024 года. Контракт прерван по инициативе клуба – вот и все, что могу сказать по этой теме.

– Как произошло ваше расставание с клубом?

– После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все.

– Говорили с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовом по горячим следам или позже?

– Нет, мы не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе.

Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша».

– В прошлом году вы рассказывали, что часто общаетесь с Кубатовом и нашли с ним общий язык. Что изменилось с тех пор?

– Мы с ним действительно неоднократно беседовали в прошлом календарном году. Но в последние несколько месяцев никаких встреч уже не было.

Несколько раз они вроде бы намечались, но каждый раз затем отменялись – не по моей инициативе.

– Как попрощались с командой и с местными специалистами тренерского штаба?

– В один из дней заехал на базу и попрощался там со всей командой. Со своими венгерскими коллегами – отдельно в ресторане за ужином.

Мы с ними много времени провели вместе и остались в хороших отношениях. Разумеется, не смогли не обсудить прошедшую игру, но так и не нашли ответа на вопрос, почему все так неудачно сложилось.

  • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
  • Он дважды привел команду к чемпионству.
  • «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
  • Они дома были разгромлены «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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zigbert
1690282092
Ничего необычного в этом увольнении нет. За такие провалы обычно первым снимают тренера.
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