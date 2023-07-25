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    • Черчесов раскрыл обстоятельства своего увольнения из «Ференцвароша»

    Черчесов раскрыл обстоятельства своего увольнения из «Ференцвароша»

    Станислав Черчесов рассказал, как руководство «Ференцвароша» отправило его в отставку на прошлой неделе.

    – На каких условиях вы расстались с «Ференцварошем»?

    – У нашего тренерского штаба было действующее соглашение до лета 2024 года. Контракт прерван по инициативе клуба – вот и все, что могу сказать по этой теме.

    – Как произошло ваше расставание с клубом?

    – После финального свистка я поднялся в ложу к президенту и его окружению. Там было объявлено, что со мной решили расстаться. Принял эту информацию к сведению и покинул ложу. Вот и все.

    – Говорили с президентом «Ференцвароша» Габором Кубатовом по горячим следам или позже?

    – Нет, мы не общались, а с того момента я его больше не видел. Бюрократические дела закрыл через день на клубной базе.

    Замечу, что нам было комфортно в Будапеште: чувствовали хорошее отношение, причем не только со стороны болельщиков «Ференцвароша».

    – В прошлом году вы рассказывали, что часто общаетесь с Кубатовом и нашли с ним общий язык. Что изменилось с тех пор?

    – Мы с ним действительно неоднократно беседовали в прошлом календарном году. Но в последние несколько месяцев никаких встреч уже не было.

    Несколько раз они вроде бы намечались, но каждый раз затем отменялись – не по моей инициативе.

    – Как попрощались с командой и с местными специалистами тренерского штаба?

    – В один из дней заехал на базу и попрощался там со всей командой. Со своими венгерскими коллегами – отдельно в ресторане за ужином.

    Мы с ними много времени провели вместе и остались в хороших отношениях. Разумеется, не смогли не обсудить прошедшую игру, но так и не нашли ответа на вопрос, почему все так неудачно сложилось.

    • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
    • Он дважды привел команду к чемпионству.
    • «Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
    • Они дома были разгромлены «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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