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    • В «Карагюмрюке» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Оздоеву

    В «Карагюмрюке» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Оздоеву

    Владелец «Карагюмрюка» Сулейман Хурма прокомментировал информацию о возможном переходе Магомеда Оздоева в «Спартак».

    – Никаких переговоров (по Оздоеву) мы ни с кем не вели.

    – Появилась информация об интересе к игроку со стороны «Спартака».

    – К нам ничего не приходило, никаких предложений не поступало.

    • В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
    • До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3328

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Маге по силам поднять сви ней с колен. Он по сравнению с хряками топ игрок. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8371

      nik55 2 часа назад

      не дай бог

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