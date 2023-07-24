В «Карагюмрюке» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Оздоеву

Владелец «Карагюмрюка» Сулейман Хурма прокомментировал информацию о возможном переходе Магомеда Оздоева в «Спартак».

– Никаких переговоров (по Оздоеву) мы ни с кем не вели.

– Появилась информация об интересе к игроку со стороны «Спартака».

– К нам ничего не приходило, никаких предложений не поступало.