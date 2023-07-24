В «Карагюмрюке» отреагировали на новость об интересе «Спартака» к Оздоеву

Владелец «Карагюмрюка» Сулейман Хурма прокомментировал информацию о возможном переходе Магомеда Оздоева в «Спартак».
– Никаких переговоров (по Оздоеву) мы ни с кем не вели.
– Появилась информация об интересе к игроку со стороны «Спартака».
– К нам ничего не приходило, никаких предложений не поступало.
- В июле 2022 года Оздоев перешел в «Карагюмрюк» на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
- До переезда в Турцию он провел 4,5 года в «Зените».
Источник: «Матч ТВ»