Юран объяснил, почему считает несправедливым удаление у «Пари НН» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал удаление своего защитника Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Сначала судья показал Александрову желтую, но после просмотра видео показал красную.

Фол был при счете 0:0.

Затем «Зенит» забил 2 гола.

«Руководство «Пари НН» приняло решение обратиться в понедельник в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова. Что касается моего мнения, то я высказался на пресс-конференции. Для меня очевидно, что Зелимхан Бакаев пробрасывал мяч не ближе к створу ворот, а в сторону, то есть параллельно воротам... Поэтому не совсем понимаю, когда говорят, что игрок «Зенита» выходил один на один и точно бы забил... Не думаю, что он забил бы.

Арбитр Сергей Иванов находился рядом, сразу показал желтую карточку Александрову. Без колебаний. Я согласен с его решением. Он опытный рефери. Но тут вмешивается VAR... Павел Кукуян зовет Иванова к монитору. В итоге нашего игрока удаляют... Странно. Есть же главный арбитр, который довольно четко во всем разобрался. Зачем ему в данной ситуации «помогать»? Скопления футболистов в том моменте не было, Иванов все сам прекрасно видел. Повторюсь, он без колебаний показал Александрову желтую, был уверен в своем вердикте», – сказал Юран.