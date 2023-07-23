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    • Юран объяснил, почему считает несправедливым удаление у «Пари НН» в матче с «Зенитом»

    Юран объяснил, почему считает несправедливым удаление у «Пари НН» в матче с «Зенитом»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал удаление своего защитника Виктора Александрова в матче первого тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

    • Сначала судья показал Александрову желтую, но после просмотра видео показал красную.
    • Фол был при счете 0:0.
    • Затем «Зенит» забил 2 гола.

    «Руководство «Пари НН» приняло решение обратиться в понедельник в ЭСК с просьбой разобрать эпизод с удалением Александрова. Что касается моего мнения, то я высказался на пресс-конференции. Для меня очевидно, что Зелимхан Бакаев пробрасывал мяч не ближе к створу ворот, а в сторону, то есть параллельно воротам... Поэтому не совсем понимаю, когда говорят, что игрок «Зенита» выходил один на один и точно бы забил... Не думаю, что он забил бы.

    Арбитр Сергей Иванов находился рядом, сразу показал желтую карточку Александрову. Без колебаний. Я согласен с его решением. Он опытный рефери. Но тут вмешивается VAR... Павел Кукуян зовет Иванова к монитору. В итоге нашего игрока удаляют... Странно. Есть же главный арбитр, который довольно четко во всем разобрался. Зачем ему в данной ситуации «помогать»? Скопления футболистов в том моменте не было, Иванов все сам прекрасно видел. Повторюсь, он без колебаний показал Александрову желтую, был уверен в своем вердикте», – сказал Юран.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6477

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      В футбол учи играть своих игроков, а не в греко-римскую борьбу. И сам параллельно правила читай

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      Рейтинг: +18688

      paracetamol 2 часа назад

      Дешевка хохляцкая, чему игроков учишь?!

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      Рейтинг: +12861

      Вомбат 2 часа назад

      Во-первых, на повторе видно, что мяч Бакаев направил к воротам, а не в сторону. Во-вторых, в первом тайме игрок Пари на линии штрафной, которая считается площадью штрафной акцентированно сыграл рукой в мяч, прерывая проход Клаудиньо. Правда оба московских комментатора визжали, что игры рукой не было. Но повтор показал, что была. Они же хрюкали, что якобы Ренан опоздал к мячу и пробил шипами по ноге форварду Нижнего. Но повтор показал, что Ренан был первым на мяче, и стык произошел после его выноса. ну а пользовтели Бомбардира в большинстве своем так же не любят факты, как и Зенит. Я согласен, что в наше время Зенит любить не за что. Но факты надо признавать, а с этим у нашего народа огромные проблемы.

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      Рейтинг: +1349

      mama1991 2 часа назад

      зачем там вообще нужен этот судейка? пусть вар судит... судейки вообще разучились судить после введения вар.... за такое не дают красную. мяч от ворот уходил, плюс три заща бежали.... какой фол последней надежды? фу.....

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      Рейтинг: +3300

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Юран как тряпка. Взял пример с хряков ныть и рожи строить весь матч! Гыгыгы

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      Рейтинг: +1162

      Andrew01 3 часа назад

      Лига Приколов версия 2.0, можно заканчивать - Зенит с "заслуженным" чемпионством.... вопрос один кто будет вторым?)))

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