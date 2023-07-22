Глава «Локо» ответил, смотрел ли он видео с Дзюбой и торчащим бананом

Юрий Нагорных, председатель совета директоров «Локомотива», заверил, что не смотрел последние шоу с нападающим команды Артемом Дзюбой.

В июне игрок посетил развлекательное шоу, где ходил в студии с торчащим из трусов бананом и предлагал партнеру сделать приятное.

Дзюба в «Локо» с зимы.

Со 156 голами он лучший бомбардир в истории РПЛ.

«Я не видел видео с Дзюбой и бананом. Видело полстраны? Это видео видел ровно тот, кто хотел это увидеть. Вы видели? Значит, наверное, вам это интересно. Мне, например, неинтересно. Видимо, вам интересно, а мне – нет. Поэтому я не и смотрю.

Считаю ли я это похабными такие видео? Я не могу об этом судить, потому что я этого не видел», – сказал Нагорных.