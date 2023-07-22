Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Глава «Локо» ответил, смотрел ли он видео с Дзюбой и торчащим бананом

    Глава «Локо» ответил, смотрел ли он видео с Дзюбой и торчащим бананом

    Юрий Нагорных, председатель совета директоров «Локомотива», заверил, что не смотрел последние шоу с нападающим команды Артемом Дзюбой.

    • В июне игрок посетил развлекательное шоу, где ходил в студии с торчащим из трусов бананом и предлагал партнеру сделать приятное.
    • Дзюба в «Локо» с зимы.
    • Со 156 голами он лучший бомбардир в истории РПЛ.

    «Я не видел видео с Дзюбой и бананом. Видело полстраны? Это видео видел ровно тот, кто хотел это увидеть. Вы видели? Значит, наверное, вам это интересно. Мне, например, неинтересно. Видимо, вам интересно, а мне – нет. Поэтому я не и смотрю.

    Считаю ли я это похабными такие видео? Я не могу об этом судить, потому что я этого не видел», – сказал Нагорных.

    Новости по теме
    Дзюба назвал фаворитов стартовавшего сезона РПЛ 1
    Семин высказался о перспективах Дзюбы в новом сезоне
    Тарасов назвал Дзюбу «дураком» и призвал «Локо» разорвать с ним контракт 14
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2023 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 