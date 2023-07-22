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    Ивич прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги выигранного матча с «Динамо».

    • Команды встретились в 1-м туре РПЛ.
    • Краснодарцы победили на выезде со счетом 3:1.

    «Игра до нашего первого гола была 50 на 50. У «Динамо» было пару ударов издалека, но хорошо сыграл наш вратарь.

    До этого первого гола обе команды не то чтобы играли в самом высоком темпе, но все же это первый матч сезона.

    Мы удовлетворены нашей игрой, тем более после первого гола, мы пошли дальше. Скажу, что все игроки команды сыграли хорошо. В середине поля хочу отметить, что хорошо мы себя показали, создавали преимущество.

    У нас была креативность с мячом, а Джон (Кордоба) забил первый гол, отдал пас на второй гол. Батчи и Ильзат (Ахметов) хорошо играли, но не на своем высшем уровне. Дальше они смогут показать себя еще лучше», – сказал Ивич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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