Ивич прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги выигранного матча с «Динамо».

Команды встретились в 1-м туре РПЛ.

Краснодарцы победили на выезде со счетом 3:1.

«Игра до нашего первого гола была 50 на 50. У «Динамо» было пару ударов издалека, но хорошо сыграл наш вратарь.

До этого первого гола обе команды не то чтобы играли в самом высоком темпе, но все же это первый матч сезона.

Мы удовлетворены нашей игрой, тем более после первого гола, мы пошли дальше. Скажу, что все игроки команды сыграли хорошо. В середине поля хочу отметить, что хорошо мы себя показали, создавали преимущество.

У нас была креативность с мячом, а Джон (Кордоба) забил первый гол, отдал пас на второй гол. Батчи и Ильзат (Ахметов) хорошо играли, но не на своем высшем уровне. Дальше они смогут показать себя еще лучше», – сказал Ивич.