Странность «Динамо» в первом туре – капитанство Бальбуэна. Не все игроки довольны, Личка уже сказал, к кому перейдет повязка

«Динамо» неудачно стартовало в РПЛ-2023/24 – проиграло в домашнем матче «Краснодару» 1:3. Все это – с новым тренером (Марцелом Личкой) и новым капитаном (Фабианом Бальбуэна). Последний поучаствовал в первом голе (от Бальбуэна мяч отрикошетил после удара Джона Кордобы) и вызвал много вопросов своим появлением именно с капитанской повязкой. «Динамо» объясняло выбор Бальбуэна до матча так:

«Защитник уже выводил команду на поле с капитанской повязкой в сезоне-2021/22. Ассистенты Фабиана: Антон Шунин, Даниил Фомин, Федор Смолов и Сергей Паршивлюк».

Примечательно, что Бальбуэна приостанавливал контракт с «Динамо» и играл за «Коринтианс», а сейчас вернулся в РПЛ. Команда выбирала нового капитана голосованием. Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказывал: «Это решение команды, которое подтверждается главным тренером. Я никак не могу оценивать это решение. Фабиан – взрослый футболист и обладает авторитетом в нашей команде, насколько я знаю, как и в своей сборной. Для него это не первое капитанство. Предыдущий опыт вывода команды с капитанской повязкой говорит о том, что не только в нашей команде он показывал свой авторитет».

Вот пара комментариев относительно капитанства Бальбуэна:

Федор Смолов: «У нас было командное голосование. Марцел принимал свое собственное решение на фоне голосования в том числе. Я голосовал за Фабиана. Как происходило? Писали количество игроков, которые потенциально могут быть капитаном. Я бы не очень хотел комментировать отъезд Бальбуэны в том сезоне, потому что у человека могут быть разные жизненные ситуации. Футболом все не ограничивается. Этот выбор встал не по каким-то футбольным элементам. Почему за него голосовал? Он опытный футболист и игрок центра обороны. Фабио выступал в хороших чемпионатах. К нему относится коллектив с уважением. Думаю, защитнику при позиционной обороне видно момент и он может подсказывать»;

Даниил Фомин: «Пацаны, как я могу отреагировать [на смену капитана]? Я был разочарован. Но я принимаю это решение, и я его уважаю. Я хочу, чтобы «Динамо» побеждало в любом случае. Для меня было большой честью и привилегией – быть капитаном. Я старался вести себя достойно как с командой и болельщиками, так и с вами, журналистами. Мне сложно говорить [что он делает особенного]. У каждого свой характер, свои какие-то плюсы и минусы. Что касается Бальбуэна, он профессионал, он был капитаном своей сборной, он лидер. Поэтому мы поддержали его. Я к нему подошел и сказал, что все в порядке, ты капитан. Двигаемся дальше».

После матча капитанство Бальбуэна объяснил и Марцел Личка: «Все игроки написали по три человека с лидерскими качествами. В итоге Шунин набрал больше всех голосов, но вратарю сложнее бегать за судьей по всему полю. Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин и Смолов получили примерно одинаковое количество голосов. Фаби в позапрошлом сезоне хорошо показал себя здесь, он был капитаном сборной Парагвая, много разговаривает на поле, старается дирижировать партнерами на поле. Мне очень нравятся человеческие качества Фомина, но на поле иногда нужно больше кричать».

Правда, Личка на послематчевой пресс-конференции сказал, что Сергей Паршивлюк получит капитанскую повязку, когда будет играть. Это произойдет уже в кубковом матче против «Пари НН»

Фото: телеграм-канал «Динамо», официальный сайт «Динамо»