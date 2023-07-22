Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин прокомментировал итог матча «Динамо» – «Краснодар»

22 июля 2023, 13:25
1

Василий Уткин поделился впечатлениями от стартового матча нового сезона РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

  • Москвичи дома проиграли со счетом 1:3.
  • Матч стал дебютным для динамовского тренера Марцела Лички.

«Совершенно очевидно, что игра «Динамо» наотрез не сбалансирована. И тут нельзя понять по одной игре, «Динамо» на пути к балансу или в тупике. Или где-то посередине. Для баланса так или иначе время требуется. Мало того – испытания, то есть проверка в реальных условиях.

Тут что радует. Глупо воспринимать нового тренера «Динамо» Личку как тренера с какой-то конкретной концепцией. Не та биография. Концепцию в себе по нашим временам до сорока лет не носят, чтоб потом с чемпионата Белоруссии начинать.

Личка, безусловно, тренер, который находит решение для конкретной команды в конкретных обстоятельствах. Вот он его и ищет. Может, найдет, может, нет. Я бы вернулся к этому вопросу после следующей домашней игры.

А «Краснодар» круто начал. Южанам всегда важно настроение, как пойдет; вот любопытно, наберут ли ход. У «Краснодара» в пятом туре дома «Локомотив». Если к этому времени у команды будет очков 10, вот это будет очень серьезная заявка», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Странность «Динамо» в первом туре – капитанство Бальбуэна. Не все игроки довольны, Личка уже сказал, к кому перейдет повязка 13
Бразильский журналист спел гимн России на матче «Динамо» – «Краснодар»
Ивич прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо»
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Уткин Василий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
пахомов
1690070544
заявка? а зинаиду, а московский спрут судейский куда? безусловно это лучший региональный клуб, но столицу в ключевых вытянут
Ответить
Главные новости
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
4
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
7
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
3
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Все новости
Все новости
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
3
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
3
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
12
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+