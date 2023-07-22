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    Уткин прокомментировал итог матча «Динамо» – «Краснодар»

    Василий Уткин поделился впечатлениями от стартового матча нового сезона РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

    • Москвичи дома проиграли со счетом 1:3.
    • Матч стал дебютным для динамовского тренера Марцела Лички.

    «Совершенно очевидно, что игра «Динамо» наотрез не сбалансирована. И тут нельзя понять по одной игре, «Динамо» на пути к балансу или в тупике. Или где-то посередине. Для баланса так или иначе время требуется. Мало того – испытания, то есть проверка в реальных условиях.

    Тут что радует. Глупо воспринимать нового тренера «Динамо» Личку как тренера с какой-то конкретной концепцией. Не та биография. Концепцию в себе по нашим временам до сорока лет не носят, чтоб потом с чемпионата Белоруссии начинать.

    Личка, безусловно, тренер, который находит решение для конкретной команды в конкретных обстоятельствах. Вот он его и ищет. Может, найдет, может, нет. Я бы вернулся к этому вопросу после следующей домашней игры.

    А «Краснодар» круто начал. Южанам всегда важно настроение, как пойдет; вот любопытно, наберут ли ход. У «Краснодара» в пятом туре дома «Локомотив». Если к этому времени у команды будет очков 10, вот это будет очень серьезная заявка», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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