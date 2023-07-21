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    Смолов отреагировал на поражение «Динамо» от «Краснодара»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов подытожил матч первого тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).

    • У Смолов единственный гол «Динамо».
    • Это был официальный дебют главного тренера москвичей Марцела Лички.
    • Чех пришел летом из «Оренбурга».

    «Начали матч с нашим преимуществом и играли неплохо, но пропустили гол – это немного нас психологически обезоружило. Отдали инициативу на какое-то время. Второго гола тоже можно было избежать, потому что стандарт. При этом мы готовились и понимали, что Кордоба хорошо играет при стандартах.

    Но надо отдать должное «Краснодару» – это хорошая команда. Мы перестраиваемся, пытаемся играть в другой футбол. Все голы были такими, что их можно было избежать. И Марцел, и мы хотим играть», – сказал Смолов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18645

      paracetamol 1 час назад

      «Краснодар» – это хорошая команда, а мы хумно, - подытожил Федя!

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