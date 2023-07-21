Смолов отреагировал на поражение «Динамо» от «Краснодара»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов подытожил матч первого тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).
- У Смолов единственный гол «Динамо».
- Это был официальный дебют главного тренера москвичей Марцела Лички.
- Чех пришел летом из «Оренбурга».
«Начали матч с нашим преимуществом и играли неплохо, но пропустили гол – это немного нас психологически обезоружило. Отдали инициативу на какое-то время. Второго гола тоже можно было избежать, потому что стандарт. При этом мы готовились и понимали, что Кордоба хорошо играет при стандартах.
Но надо отдать должное «Краснодару» – это хорошая команда. Мы перестраиваемся, пытаемся играть в другой футбол. Все голы были такими, что их можно было избежать. И Марцел, и мы хотим играть», – сказал Смолов.
Источник: «Чемпионат»