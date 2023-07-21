Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Краснодар» победил в гостях «Динамо» (3:1) в 1-м матче сезона

РПЛ. «Краснодар» победил в гостях «Динамо» (3:1) в 1-м матче сезона

21 июля 2023, 20:56
37

«Краснодар» в первом туре РПЛ победил в Москве «Динамо». Голом и ассистом отметился нападающий Джон Кордоба.

Это был матч-открытие сезона РПЛ.

В «Динамо» дебютировал в официальном матче главный тренер Марцел Личка.

«Динамо» прервало серию из пяти победных матчей – они были товарищескими.

«Краснодар» победил «Динамо» в гостях впервые с 2016 года.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кордоба, 28; 0:2 – Черников, 36; 0:3 – Батчи, 53; 1:3 – Смолов, 61.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Странность «Динамо» в первом туре – капитанство Бальбуэна. Не все игроки довольны, Личка уже сказал, к кому перейдет повязка 13
Бразильский журналист спел гимн России на матче «Динамо» – «Краснодар»
Уткин прокомментировал итог матча «Динамо» – «Краснодар» 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Краснодар Динамо Личка Марцел
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1689962403
С победой Бычки!!! Временами совсем хорошо играли, жаль что не всю игру.... Забивать надо больше, моментов достаточно для этого.... Жду продолжения!!!!
Ответить
Cubinec1989
1689962462
Быков с победой!)
Ответить
владимир миронов
1689962681
На фоне всех негативов в нашей жизни эта новость подняла настроение и жить стало немного лучше. Вперёд, БЫКИ!
Ответить
JTherry
1689962740
после такого матча непонятно, как это днище смогло дважды обыграть коней в "чисто братском" кубке, забив 11 голов..?) ну а бычков с победой...
Ответить
ySS
1689962784
Краснодар с победой! Со своих моментов не забивали, но подарками воспользовались)
Ответить
paracetamol
1689962998
Молодцы кубанцы, поздравляем!
Ответить
Январь 59
1689963076
Всех болельщиков Быков с победой!. Молодцы. Воспользовались тремя ошибками соперника и победили. Первые три очка очень кстати. Следующая игра со Спартаком надеюсь первая победа окажет психологическую поддержку. С Победой Быки!
Ответить
волчарик
1689964893
Краснодар с почином.
Ответить
BAIv
1689967402
Краснодар с победой! отличное начало чемпионата!
Ответить
moskowcity-petrv
1689967844
Срач тв могли бы и показать матч открытия рпл по общедоступному каналу.******
Ответить
Главные новости
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
1
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
3
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
7
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
3
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Все новости
Все новости
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
3
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
3
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
4
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
12
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+