Динамо Москва интересная команда почему их каждый год как то лепят к грандам нашего футбола . Да же во времена СССР они нахватали чемпионства чуть в 1930 годы ,более менее в 1950 - е одно в 1960 -е и с испугу и в последний раз в 1976 году эксперементальном чемпионате где он был разделён на двое один чемпион осенью Торпедо Москва , другой весной Динамо Москва .... И всё ДАЛЕЕ ТАКОЙ КЛУБ КАК ДИНАМО МОСКВА УМЕР .....
«Краснодар» в первом туре РПЛ победил в Москве «Динамо». Голом и ассистом отметился нападающий Джон Кордоба.
Это был матч-открытие сезона РПЛ.
В «Динамо» дебютировал в официальном матче главный тренер Марцел Личка.
«Динамо» прервало серию из пяти победных матчей – они были товарищескими.
«Краснодар» победил «Динамо» в гостях впервые с 2016 года.
Россия. РПЛ. 1-й тур
Динамо (Москва) – Краснодар – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Кордоба, 28; 0:2 – Черников, 36; 0:3 – Батчи, 53; 1:3 – Смолов, 61.