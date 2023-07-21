«Краснодар» в первом туре РПЛ победил в Москве «Динамо». Голом и ассистом отметился нападающий Джон Кордоба.

Это был матч-открытие сезона РПЛ.

В «Динамо» дебютировал в официальном матче главный тренер Марцел Личка.

«Динамо» прервало серию из пяти победных матчей – они были товарищескими.

«Краснодар» победил «Динамо» в гостях впервые с 2016 года.

Россия. РПЛ. 1-й тур

Динамо (Москва) – Краснодар – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кордоба, 28; 0:2 – Черников, 36; 0:3 – Батчи, 53; 1:3 – Смолов, 61.

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