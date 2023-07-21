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    • РПЛ. «Краснодар» победил в гостях «Динамо» (3:1) в 1-м матче сезона

    РПЛ. «Краснодар» победил в гостях «Динамо» (3:1) в 1-м матче сезона

    «Краснодар» в первом туре РПЛ победил в Москве «Динамо». Голом и ассистом отметился нападающий Джон Кордоба.

    Это был матч-открытие сезона РПЛ.

    В «Динамо» дебютировал в официальном матче главный тренер Марцел Личка.

    «Динамо» прервало серию из пяти победных матчей – они были товарищескими.

    «Краснодар» победил «Динамо» в гостях впервые с 2016 года.

    Россия. РПЛ. 1-й тур

    Динамо (Москва) – Краснодар – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кордоба, 28; 0:2 – Черников, 36; 0:3 – Батчи, 53; 1:3 – Смолов, 61.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +138

      АЛЕКСИН 55 секунд назад

      Динамо Москва интересная команда почему их каждый год как то лепят к грандам нашего футбола . Да же во времена СССР они нахватали чемпионства чуть в 1930 годы ,более менее в 1950 - е одно в 1960 -е и с испугу и в последний раз в 1976 году эксперементальном чемпионате где он был разделён на двое один чемпион осенью Торпедо Москва , другой весной Динамо Москва .... И всё ДАЛЕЕ ТАКОЙ КЛУБ КАК ДИНАМО МОСКВА УМЕР .....

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      Рейтинг: +405

      vavilon69 9 минут назад

      Краснодар с победой !

      0
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      Рейтинг: +17729

      Garrincha58 11 минут назад

      Личный дебют не удался

      0
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      Рейтинг: +1646

      balam 14 минут назад

      да уж...динама как курица без башки

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      Рейтинг: +17729

      Garrincha58 14 минут назад

      Кордоба натуральный бык за все мячи цеплялся сейчас в РПЛ такого напа нет странно что его никто не хочет купить куда смотрят селекционеры из Европы и СА какой смысл покупать скажем Малкома за 50 лучше за 15-20 купить Кордобу пользы будет гораздо больше

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      Рейтинг: +693

      eugen-han 14 минут назад

      Динамо будет бороться за тройку призёров, уверен в этом, а вот быкам и в пятерке может места не хватить. Динамо в первых трех турах наверное ещё будет терять очки, но потом будет постепенно и планомерно подниматься в турнирной таблице.

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      Рейтинг: +17729

      Garrincha58 16 минут назад

      мне нравится когда московские проигрывают, а то эти экспертишки все разом твердили, что победит Динамо

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      Рейтинг: +1142

      edw7777 16 минут назад

      Молодцы, ребята! Но такой защиты я давно не видел. Не выиграть было бы грешно. R

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      Рейтинг: +5735

      Питерский князь 17 минут назад

      Личка, смотри птичка.
      Хвать тебя.....
      Динамо, борьба за вылет в пердив!
      :)))))

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      Рейтинг: +2431

      Январь 59 22 минуты назад

      Всех болельщиков Быков с победой!. Молодцы. Воспользовались тремя ошибками соперника и победили. Первые три очка очень кстати. Следующая игра со Спартаком надеюсь первая победа окажет психологическую поддержку. С Победой Быки!

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