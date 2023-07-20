Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев объяснил, почему «Зениту» будет тяжело выиграть РПЛ в новом сезоне

Газзаев объяснил, почему «Зениту» будет тяжело выиграть РПЛ в новом сезоне

20 июля 2023, 18:53
3

Бывший главный тренер ЦСКА озвучил причины, по которым «Зениту» будет тяжело стать чемпионом в шестой раз подряд.

По мнению специалиста, на петербургской команде может сказаться уход ведущих футболистов.

– Сейчас «Зенит» может столкнуться с большими кадровыми проблемами. Малком, похоже, уедет в Саудовскую Аравию, Вендел пока так и не вернулся в расположение клуба. Это резко снижает шансы питерцев на очередное чемпионство?

– В принципе, я уже говорил, что «Зенит» меня не убедил в матче за Суперкубок против ЦСКА. Армейцы имели преимущество, а питерцам игра давалась натужно. Вендела явно не хватало. Если он не вернется, да еще и Малком уедет, команда Семака столкнется с серьезными трудностями. Да и вообще мне кажется, что в предстоящем сезоне «Зениту» будет очень сложно защитить титул.

– Почему?

– Игрокам может не хватить мотивации. Судите сами, пять чемпионств подряд. Победы рано или поздно приедаются. Нужны новые качественные футболисты, голодные до трофеев. Но сможет ли «Зенит» найти сейчас полноценные замены Малкому и Венделу, если те все же уедут? Вопрос... На протяжении пяти последних лет в «Зените» появлялись исполнители, которые повышали конкуренцию в команде, двигали ее вперед. Как будет теперь – сказать сложно. Во всяком случае в матче за Суперкубок команда Семака лишь отдаленно напоминала тот «Зенит», который с ощутимым преимуществом брал чемпионство за чемпионством. Тем не менее, конечно, питерцы остаются одними из претендентов на золотые медали.

– Вам не показалось по матчу с ЦСКА, что и Клаудиньо не горит желанием оставаться в «Зените»?

– Он сыграл слабо. СМИ в последнее время писали, что и Клаудиньо может покинуть «Зенит». Конкретики нет, но, как говорится, дыма без огня не бывает. То, как он провел матч с ЦСКА, только подтверждает предположение, что бразилец, возможно, сменит команду этим летом. И что тогда получается? В минувшем сезоне игру в средней линии сине-бело-голубых определяли Вендел, Клаудиньо и Барриос. Теперь двое могут уехать... Останется только Барриос, который, кстати, свой уровень не снижает. К нему вопросов нет. Колумбиец прежде всего игрок оборонительного плана, но кто будет разгонять атаки? Поэтому, конечно, «Зениту» надо сейчас здорово поработать на трансферном рынке.

Еще по теме:
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом» 3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Газзаев одним словом описал победу ЦСКА над «Локомотивом» 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1689877487
Газпрому не будет тяжелее, тяжелее будет судьям)
Ответить
raritet
1689878876
Может быть даже это и хорошо. Нужно иногда менять лидера, чтобы не было скучно. В самом деле, даже немного стало не интересно, Может быть хоть россияне как-то заиграют. К бразильцам какой спрос. Преимущество- денег больше останется в стране. Будь я тренером Зенита, то вообще выставил бы чисто российский состав.
Ответить
Вомбат
1689879193
Цена любым прогнозам после предсезонки 0 рублей 00 копеек. Посмотрим, как Зенит вкатится в сезон, тогда и будем прогнозировать. И кстати, куда более интересен вопрос кто будет главным соперником Зенита в этом сезоне - ЦСКА, Спартак или Локо?
Ответить
Главные новости
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
1
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
2
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
6
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
2
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Все новости
Все новости
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
2
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
4
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+