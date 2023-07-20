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  • Генич: «Зенит» не будет чемпионом в этом сезоне, им станет «Спартак»

Генич: «Зенит» не будет чемпионом в этом сезоне, им станет «Спартак»

20 июля 2023, 15:52
14

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ. По его мнению, чемпионом станет «Спартак».

«Сейчас ситуация такая: это не к «Зениту» тянутся, а «Зенит» чуть падает на уровень тех команд, которые от него далеко отставали. Мне кажется, «Зенит» не будет чемпионом в этом году.

«Зениту» не будет так просто, как в прошлые годы. Количество побед приедается, а вторая звезда уже появилась. Вообще я думаю, что чемпионом в этом сезоне станет «Спартак», но если Абаскаль не будет придумывать схемы расстановки игроков лучше, чем у него уже есть», – сказал Генич.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Генич Константин
Комментарии (14)
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гууд
1689857754
Это как надо набухаться что такую чушь нести )))
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andr2112
1689858714
Одно дело - делиться ожиданиями, а другое - делиться бредом)
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zra78
1689859285
Я думал Генич не бухает, про пункт два...
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RedMaksim97
1689859356
Ху*н* сморозил
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ilichkadr
1689859552
Генич похоже что-то курит или нюхает......
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moskowcity-petrv
1689860563
Генич ты что это,у девчат днище прорвало,от твоего включение ванги
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eugen-han
1689865370
Из года в год одно и то же, как заезженная пластинка. Наверное хватит уже, надо реально смотреть на вещи. Абаскаль apriori не сможет с командой стать чемпионом. После ухода Федуна, могли бы ещё раз попробовать с Карпиным выиграть, но теперь не серебро(как когда-то тогда), а золото, о котором так мечтают мясные и просто поросята.
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Бобссон
1689865988
Недокомментатор прав, в этом году Зенит не будет чемпионом, он будет в следующем ближе к лету. В этом году он чемпионом уже стал.
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NewLife
1689866472
Чем сильнее дрожит немытое очко, тем больше комментов с пеной у рта от блекло радужной теплотрассы.
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R_a_i_n
1689867391
Я не знаю кто станет чемпионом, но чемпионат обещает быть интересным. Скорее бы уже)))
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