Генич: «Зенит» не будет чемпионом в этом сезоне, им станет «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ. По его мнению, чемпионом станет «Спартак».

«Сейчас ситуация такая: это не к «Зениту» тянутся, а «Зенит» чуть падает на уровень тех команд, которые от него далеко отставали. Мне кажется, «Зенит» не будет чемпионом в этом году.

«Зениту» не будет так просто, как в прошлые годы. Количество побед приедается, а вторая звезда уже появилась. Вообще я думаю, что чемпионом в этом сезоне станет «Спартак», но если Абаскаль не будет придумывать схемы расстановки игроков лучше, чем у него уже есть», – сказал Генич.