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    • Генич: «Зенит» не будет чемпионом в этом сезоне, им станет «Спартак»

    Генич: «Зенит» не будет чемпионом в этом сезоне, им станет «Спартак»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ. По его мнению, чемпионом станет «Спартак».

    «Сейчас ситуация такая: это не к «Зениту» тянутся, а «Зенит» чуть падает на уровень тех команд, которые от него далеко отставали. Мне кажется, «Зенит» не будет чемпионом в этом году.

    «Зениту» не будет так просто, как в прошлые годы. Количество побед приедается, а вторая звезда уже появилась. Вообще я думаю, что чемпионом в этом сезоне станет «Спартак», но если Абаскаль не будет придумывать схемы расстановки игроков лучше, чем у него уже есть», – сказал Генич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1472

      moskowcity-petrv 9 секунд назад

      Генич ты что это,у девчат днище прорвало,от твоего включение ванги

      0
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      Рейтинг: +550

      АлексМак 13 минут назад

      Хрена лысого, г-н Генич!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7238

      Semenycch 16 минут назад

      Чем отвечаешь, Генич?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19150

      ilichkadr 17 минут назад

      Генич похоже что-то курит или нюхает......

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      Рейтинг: +390

      RedMaksim97 20 минут назад

      Ху*н* сморозил

      2
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      Рейтинг: +33865

      zra78 21 минуту назад

      Я думал Генич не бухает, про пункт два...

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      Рейтинг: +488

      andr2112 30 минут назад

      Одно дело - делиться ожиданиями, а другое - делиться бредом)

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      Рейтинг: +384

      гууд 46 минут назад

      Это как надо набухаться что такую чушь нести )))

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