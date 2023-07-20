Сменит ли Черчесов Галактионова в «Локо»? Ответ экс-председателя совета директоров клуба

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном назначении Станислава Черчесова в московский клуб.

Российского тренера ранее уволили из «Ференцвароша» после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

– Если у Галактионова не пойдет в этом сезоне в «Локомотиве», Черчесов – хороший вариант на замену?

– В «Локомотиве» есть тренер Галактионов, который весной показал хорошую работу. Я считаю, что любые другие обсуждения не могут иметь место.

– Но Галактионов тогда не работал под сильным давлением, он исправлял сложившуюся ситуацию после немецких специалистов.

– Без сомнения, с него будет другой спрос. Но я надеюсь, что он с ним справится. Другие обсуждения не просто контрпродуктивны, но вредны и могут распространяться только неболельщиками «Локомотива», которые не заинтересованы в его успешном выступлении.

– Вам было бы интересно, если бы Черчесов снова вернулся работать в РПЛ?

– Это очень профессиональный тренер. Я его лично знаю как человека. Если Стас вернется, уверен, что он принесет пользу любому клубу, который его пригласит. Но за исключением «Локомотива». Я его болельщик. И там есть главный тренер.