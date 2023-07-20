Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сменит ли Черчесов Галактионова в «Локо»? Ответ экс-председателя совета директоров клуба

Сменит ли Черчесов Галактионова в «Локо»? Ответ экс-председателя совета директоров клуба

20 июля 2023, 14:31
5

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о возможном назначении Станислава Черчесова в московский клуб.

Российского тренера ранее уволили из «Ференцвароша» после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

– Если у Галактионова не пойдет в этом сезоне в «Локомотиве», Черчесов – хороший вариант на замену?

– В «Локомотиве» есть тренер Галактионов, который весной показал хорошую работу. Я считаю, что любые другие обсуждения не могут иметь место.

– Но Галактионов тогда не работал под сильным давлением, он исправлял сложившуюся ситуацию после немецких специалистов.

– Без сомнения, с него будет другой спрос. Но я надеюсь, что он с ним справится. Другие обсуждения не просто контрпродуктивны, но вредны и могут распространяться только неболельщиками «Локомотива», которые не заинтересованы в его успешном выступлении.

– Вам было бы интересно, если бы Черчесов снова вернулся работать в РПЛ?

– Это очень профессиональный тренер. Я его лично знаю как человека. Если Стас вернется, уверен, что он принесет пользу любому клубу, который его пригласит. Но за исключением «Локомотива». Я его болельщик. И там есть главный тренер.

Еще по теме:
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо» 1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте» 13
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Черчесов Станислав Галактионов Михаил
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1689856063
Охренели что ли? Какой Черчесов? Да Галактионов на порядок качественнее усатого во всём, и не на понтах, что тоже оч. важно.
Ответить
НикКин
1689856214
Точно тогда локо в фнл вылетит
Ответить
моэм
1689863530
Сезон ещё не начался , а под Локо уже начали " копать" ....видать здорово их напугала игра Локо весной , а тут они ещё усилились Сильяновым , Рыбчинским , Самошниковым , Сарвели , не звёзды , но качественные подносчики снарядов .
Ответить
zigbert
1689878197
Предпосылок к смене тренера в Локомотиве нет. Стоило только уволить Черчесова из Ференцвароша как тут же его начинают сватать в различные клубы.
Ответить
Главные новости
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
1
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
2
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
6
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
2
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Все новости
Все новости
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
2
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
4
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
6
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
15
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+