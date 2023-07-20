Венгерский журналист назвал причину, по которой Черчесова убрали из «Ференцвароша»

Венгерский журналист Nemzeti Sport Бенс Борбола высказался об увольнении Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

Вчера венгерская команда вылетела из 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов, крупно уступив Клаксвику» из Фарерских островов.

«Решение президента «Ференцвароша» об отставке российского тренера Станислава Черчесова можно считать хорошим. Вы видели, что творилось на домашнем стадионе «фради»? Все фанаты «Ференцвароша» уже тогда кричали «Русские, домой!» и требовали ухода Саламовича. В дальнейшем в таких условиях невозможно было работать. После такого провального матча нельзя уже построить другую команду и добиваться каких-либо успехов.

Мнение о том, что Черчесова хотели убрать только из-за того, что он связан с Россией? Нет, это бред. Такое решение только из-за последних результатов команды, а не потому, что Станислав – русский. В Венгрии нет проблем с россиянами, венгры в нынешней ситуации больше на стороне России, нежели Украины.

Да, эта ночь была тяжелой для Черчесова и «Ференцвароша», но не было другого решения, кроме как отставки тренера. Фанаты с начала пути россиянина восхваляли его, но вчера они хотели его отставки, винили его в поражениях команды. Однако не все болельщики были за уход Черчесова – многие были и против этого решения, но такова жизнь. Уверен, что Станислав Саламович не останется в Европе, а перейдет в клуб из Саудовской Аравии или ОАЭ», – сказал журналист.