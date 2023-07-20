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  • Ловчев прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

Ловчев прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

20 июля 2023, 09:09
5

Евгений Ловчев высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«Уволили-то понятно, почему – резкое отношение к поражению от фарерского клуба, да еще со счетом 0:3. Просто катастрофа для великого клуба.

Я смотрел первый матч, который закончился вничью 0:0. И честно говоря, там ничем «Ференшварош» не был сильнее соперника, уже тогда были некие опасения.

Это игра навылет, все может случиться. Залетит «дурак» какой – и попробуй, отыграйся. Так все и получилось. Венгры наделали ошибок, причем каких-то диких. То, что сделал вратарь, – какая-то дичь.

Но вообще, из того, что я смотрю по отборам в еврокубках, – это не единичный такой случай. То, что удается посмотреть по хайлайтам, по матчам – карлики на первых стадиях квалификации, когда более сильная команда чуть недооценивает, сразу получает.

Надо было быть начеку, тем более, после 0:0 в гостях. Венгры были обязаны обыгрывать команду с Фарерских островов. Конечно, фарерцам повезло – дурацкий пенальти, потом в конце первого тайма ошибка вратаря...

На мой взгляд, что-то в команде там сломалось. Великолепное начало у Черчесова, а сейчас вот такой конфуз. Такой, каким был «Ференцварош» в этих играх – это плохо.

Наверное, решение об увольнении логично. 0:3 от Фарер – катастрофа. По итогам двух матчей никакого превосходства у венгров не было. Думаю, решение обусловлено еще и тем, что «Ференцварош» упустил шанс на огромные деньги в Лиге чемпионов.

Могу ошибаться, но ведь, когда зашел разговор о том, что Черчесовым интересуются в России (говорили о «Динамо»), одним из факторов того, что он в итоге остался, было то, что тренеру купили игроков, выполнили его условия. И, видимо, клуб очень сильно разочарован результатом.

Что дальше будет у Стаса? Есть хорошее резюме в Европе – чемпион Польши, Венгрии. Но уверен, будет востребованность и в России. Как только будут освобождаться места в РПЛ, его фамилия точно будет в числе кандидатов«, – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
  • Он дважды привел команду к чемпионству.
  • «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Европа Ференцварош Черчесов Станислав Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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1689837418
Черчесов самодур и недотренер ! Поражение , от Фарер это Днище , да еще и 0-3 !
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