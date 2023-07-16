Карраскалю предложили контракт в Греции

Вероятность летнего ухода полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля увеличивается. В гонку включился греческий ПАОК.

Греки планируют выкупить игрока за 4,5 миллиона евро. У них готов трехлетний контракт для Хорхе. Идут переговоры с ЦСКА.

ПАОК готов передать ЦСКА 50 процентов средств, вырученных от последующей продажи Карраскаля.