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    Карраскалю предложили контракт в Греции

    Вероятность летнего ухода полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля увеличивается. В гонку включился греческий ПАОК.

    Греки планируют выкупить игрока за 4,5 миллиона евро. У них готов трехлетний контракт для Хорхе. Идут переговоры с ЦСКА.

    ПАОК готов передать ЦСКА 50 процентов средств, вырученных от последующей продажи Карраскаля.

    • Колумбиец после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
    • Всего в прошедшем сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
    • Контракт 25-летнего Карраскаля с ЦСКА рассчитан до 2026 года.

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    Источник: телеграм-канал Фабицио Романо

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    Сегодня, 13:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1603

      Таврида 3 часа назад

      Если Федоров не рассчитывает на Карраскаля - надо продавать, это ***** (вайна, для редакторов Бомбардира))) игрока и тренера только во вред команде.

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      Рейтинг: +728

      RUSARM > Таврида 2 часа назад

      Ну скажем не Федоров,а Федотов тренер главный у футболистов,а там как он решит-так и будет!!!

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