Карраскалю предложили контракт в Греции

Вероятность летнего ухода полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля увеличивается. В гонку включился греческий ПАОК.
Греки планируют выкупить игрока за 4,5 миллиона евро. У них готов трехлетний контракт для Хорхе. Идут переговоры с ЦСКА.
ПАОК готов передать ЦСКА 50 процентов средств, вырученных от последующей продажи Карраскаля.
- Колумбиец после зимней паузы только раз вышел в стартовом составе на матч РПЛ.
- Всего в прошедшем сезоне в его активе 6 голов и 6 ассистов в 34 играх (1867 минут).
- Контракт 25-летнего Карраскаля с ЦСКА рассчитан до 2026 года.
Источник: телеграм-канал Фабицио Романо