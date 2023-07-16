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    • Михаил Кержаков самоиронично отреагировал на потенциальный приход в «Зенит» вратаря Адамова

    Михаил Кержаков самоиронично отреагировал на потенциальный приход в «Зенит» вратаря Адамова

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на интерес клуба к вратарю «Сочи» Денису Адамову.

    • Планируется, что Адамов вскоре придет в «Зенит», а в обратном направлении отправится голкипер Никита Гойло.
    • «Зенит» летом продлил контракт с 36-летним Кержаковым.
    • Накануне он выиграл серию пенальти против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Еще один Адамов, такой же? Наконец-то у «Зенита» появится нормальный вратарь. Сколько уже можно с мешком в воротах играть?» – сыронизировал Кержаков.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 12:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18610

      paracetamol 45 минут назад

      А чем Адамов лучше/хуже Гойлы?

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