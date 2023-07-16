Михаил Кержаков самоиронично отреагировал на потенциальный приход в «Зенит» вратаря Адамова

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на интерес клуба к вратарю «Сочи» Денису Адамову.
- Планируется, что Адамов вскоре придет в «Зенит», а в обратном направлении отправится голкипер Никита Гойло.
- «Зенит» летом продлил контракт с 36-летним Кержаковым.
- Накануне он выиграл серию пенальти против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).
«Еще один Адамов, такой же? Наконец-то у «Зенита» появится нормальный вратарь. Сколько уже можно с мешком в воротах играть?» – сыронизировал Кержаков.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова