Михаил Кержаков самоиронично отреагировал на потенциальный приход в «Зенит» вратаря Адамова

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на интерес клуба к вратарю «Сочи» Денису Адамову.

Планируется, что Адамов вскоре придет в «Зенит», а в обратном направлении отправится голкипер Никита Гойло.

«Зенит» летом продлил контракт с 36-летним Кержаковым.

Накануне он выиграл серию пенальти против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

«Еще один Адамов, такой же? Наконец-то у «Зенита» появится нормальный вратарь. Сколько уже можно с мешком в воротах играть?» – сыронизировал Кержаков.