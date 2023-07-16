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  • Михаил Кержаков самоиронично отреагировал на потенциальный приход в «Зенит» вратаря Адамова

Михаил Кержаков самоиронично отреагировал на потенциальный приход в «Зенит» вратаря Адамова

16 июля 2023, 12:14
3

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на интерес клуба к вратарю «Сочи» Денису Адамову.

  • Планируется, что Адамов вскоре придет в «Зенит», а в обратном направлении отправится голкипер Никита Гойло.
  • «Зенит» летом продлил контракт с 36-летним Кержаковым.
  • Накануне он выиграл серию пенальти против ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, 5:4 по пенальти).

«Еще один Адамов, такой же? Наконец-то у «Зенита» появится нормальный вратарь. Сколько уже можно с мешком в воротах играть?» – сыронизировал Кержаков.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кержаков Михаил Адамов Денис
Комментарии (3)
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paracetamol
1689499325
А чем Адамов лучше/хуже Гойлы?
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BRO_football
1689504391
Пф, и зачем это нужно? Шило на мыло менять?
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