«Зенит» стал самым титулованным клубом России, «Спартак» купит защитника «Сассуоло» и другие новости

Защитник «Динамо» Сазонов заинтересовал три клуба Серии А.

Вендел может перейти из «Зенита» в «Палмейрас»: известна сумма возможного трансфера.

«Спартак» покупает защитника «Сассуоло»: «Сделка близка к завершению».

Любимица фанатов «Спартака» MакSим лечится от алкоголизма.

Клаудиньо сразу ушел в раздевалку после замены в игре с ЦСКА.

Клуб АПЛ предложил за Хвичу 95 миллионов.

Суперкубок России. «Зенит» победил в серии пенальти ЦСКА и в четвертый раз подряд взял трофей.

Федотов пожаловался на дефицит игроков после поражения ЦСКА от «Зенита».

«Зенит» стал самым титулованным клубом в истории России: «Мы сильнее всех!».

Вендел считает атмосферу в «Зените» «ужасающей», ему не нравятся «угрозы и приказы» руководства.