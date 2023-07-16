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  • «Зенит» стал самым титулованным клубом России, «Спартак» купит защитника «Сассуоло» и другие новости

«Зенит» стал самым титулованным клубом России, «Спартак» купит защитника «Сассуоло» и другие новости

16 июля 2023, 10:00

Защитник «Динамо» Сазонов заинтересовал три клуба Серии А.

Вендел может перейти из «Зенита» в «Палмейрас»: известна сумма возможного трансфера.

«Спартак» покупает защитника «Сассуоло»: «Сделка близка к завершению».

Любимица фанатов «Спартака» MакSим лечится от алкоголизма.

Клаудиньо сразу ушел в раздевалку после замены в игре с ЦСКА.

Клуб АПЛ предложил за Хвичу 95 миллионов.

Суперкубок России. «Зенит» победил в серии пенальти ЦСКА и в четвертый раз подряд взял трофей.

Федотов пожаловался на дефицит игроков после поражения ЦСКА от «Зенита».

«Зенит» стал самым титулованным клубом в истории России: «Мы сильнее всех!».

Вендел считает атмосферу в «Зените» «ужасающей», ему не нравятся «угрозы и приказы» руководства.

Источник: «Бомбардир»
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