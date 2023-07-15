Федотов пожаловался на дефицит игроков после поражения ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти) в матче за Суперкубок России.

«Я очень горд своей командой. Только мы знаем, чего нам стоило насобирать на стартовый состав. Команда показывала на поле очень зрелый и очень хороший футбол, и мы всe должны были решить в основное время. Наверное, не хватило точного паса и завершающего удара. Ну и надо отметить соперника и их игру в обороне, в частности Мишу Кержакова, который сделал несколько сейвов. Плюс было попадание в штангу. Где-то чуть не повезло, чуть не сложилось. Но мы сделали всe и даже больше. Сегодня был первый опыт у молодых ребят, которые вышли и показали себя с наилучшей стороны.

Что не получилось? Думаю, мы были очень надeжны. Помню два дальних удара в исполнении Малкома и Ду Кейроса, а больше вспомнить нечего. Я не помню Игоря Акинфеева в игре. Просто очень обидно. Но думаю, что мы это быстренько переживeм, залижем раны, и нужно двигаться дальше. Совсем скоро в путь, начало чемпионата не за горами», – сказал Федотов.