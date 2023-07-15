Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Федотов пожаловался на дефицит игроков после поражения ЦСКА от «Зенита»

    Федотов пожаловался на дефицит игроков после поражения ЦСКА от «Зенита»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти) в матче за Суперкубок России.

    «Я очень горд своей командой. Только мы знаем, чего нам стоило насобирать на стартовый состав. Команда показывала на поле очень зрелый и очень хороший футбол, и мы всe должны были решить в основное время. Наверное, не хватило точного паса и завершающего удара. Ну и надо отметить соперника и их игру в обороне, в частности Мишу Кержакова, который сделал несколько сейвов. Плюс было попадание в штангу. Где-то чуть не повезло, чуть не сложилось. Но мы сделали всe и даже больше. Сегодня был первый опыт у молодых ребят, которые вышли и показали себя с наилучшей стороны.

    Что не получилось? Думаю, мы были очень надeжны. Помню два дальних удара в исполнении Малкома и Ду Кейроса, а больше вспомнить нечего. Я не помню Игоря Акинфеева в игре. Просто очень обидно. Но думаю, что мы это быстренько переживeм, залижем раны, и нужно двигаться дальше. Совсем скоро в путь, начало чемпионата не за горами», – сказал Федотов.

    • «Зенит» выиграл 8-й Суперкубок России – это рекорд.
    • Петербуржцы взяли трофей в 4-й раз подряд.
    • РПЛ стартует на следующей неделе.

    Новости по теме
    «Зенит» взял Суперкубок, ни разу не пробив в створ с игры 1
    Семак: «Зенит» вписывает себя в историю, а мое имя будет черно-белыми буквами»
    Федотов ответил, чего не хватило ЦСКА в матче с «Зенитом» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:47
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      Янвapь 69 1 час назад

      На яйца не жаловался, не мешают ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25168

      bset 1 час назад

      Поэтому надо решать задачи в основное время. Серия пенальти - лотерея.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      НикКин 1 час назад

      Игорька Акинфеева гоните уже из клуба а то так и будете вечно вторые или третьи

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4663

      Spirit_78 > НикКин 19 минут назад

      Он их наоборот тащит. Уберут - катастрофа будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      cska1948 1 час назад

      Когда мяч попал в перекладину, а не в сетку ворот мне стало ясно, что фортуна сегодня не с нами. Что и подтвердилось в серии пенальти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19121

      ilichkadr 1 час назад

      Не хер игроков разбазаривать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1146

      Номэд 1 час назад

      Педо-рио просто повезло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6517

      Давид59 2 часа назад

      Согласен. Зенит был никакой

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 