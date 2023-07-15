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  • Федотов пожаловался на дефицит игроков после поражения ЦСКА от «Зенита»

Федотов пожаловался на дефицит игроков после поражения ЦСКА от «Зенита»

15 июля 2023, 19:47
5

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти) в матче за Суперкубок России.

«Я очень горд своей командой. Только мы знаем, чего нам стоило насобирать на стартовый состав. Команда показывала на поле очень зрелый и очень хороший футбол, и мы всe должны были решить в основное время. Наверное, не хватило точного паса и завершающего удара. Ну и надо отметить соперника и их игру в обороне, в частности Мишу Кержакова, который сделал несколько сейвов. Плюс было попадание в штангу. Где-то чуть не повезло, чуть не сложилось. Но мы сделали всe и даже больше. Сегодня был первый опыт у молодых ребят, которые вышли и показали себя с наилучшей стороны.

Что не получилось? Думаю, мы были очень надeжны. Помню два дальних удара в исполнении Малкома и Ду Кейроса, а больше вспомнить нечего. Я не помню Игоря Акинфеева в игре. Просто очень обидно. Но думаю, что мы это быстренько переживeм, залижем раны, и нужно двигаться дальше. Совсем скоро в путь, начало чемпионата не за горами», – сказал Федотов.

  • «Зенит» выиграл 8-й Суперкубок России – это рекорд.
  • Петербуржцы взяли трофей в 4-й раз подряд.
  • РПЛ стартует на следующей неделе.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Федотов Владимир
Комментарии (5)
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Давид59
1689440192
Согласен. Зенит был никакой
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ilichkadr
1689441188
Не хер игроков разбазаривать.
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cska1948
1689441569
Когда мяч попал в перекладину, а не в сетку ворот мне стало ясно, что фортуна сегодня не с нами. Что и подтвердилось в серии пенальти.
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НикКин
1689441587
Игорька Акинфеева гоните уже из клуба а то так и будете вечно вторые или третьи
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