Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Вендел считает атмосферу в «Зените» «ужасающей», ему не нравятся «угрозы и приказы» руководства

    Вендел считает атмосферу в «Зените» «ужасающей», ему не нравятся «угрозы и приказы» руководства

    Полузащитник «Зенита» Вендел настроен на уход из клуба.

    «Игрок уже довольно давно сообщил своему окружению, что не хочет ехать в Питер.

    Источники сообщали, что он называл атмосферу в команде «ужасающей», а также ему не нравились «угрозы и приказы», поступающие от руководства клуба в адрес многих игроков и сотрудников», – написал телеграм-канал «Мутко против».

    • Сейчас хавбек находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.
    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.

    Новости по теме
    Семак: «Вендел хочет уйти из «Зенита»
    «Какой Вендел?»: Медведев отказался говорить о бразильце 3
    Трагическая причина помешала Венделу вылететь в расположение «Зенита» 25
    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2023 22:12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +229

      erybov1965 1 час назад

      Как-то странно,а Малком говорил все в точности,только наоборот.Так,кто же правду говорит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +544

      АлексМак 1 час назад

      уродец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3563

      momwig_ 1 час назад

      Какая цаца! Подписался - играй и соси, если прикажут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1151

      Номэд 2 часа назад

      Позор пе(д)рильсковшивому сброду.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5635

      Питерский князь 2 часа назад

      После супер кубка можно посасать пилюлю НОВОСТИ О ВЕНДЕЛЕ.
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23295

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 час назад

      Можешь смело заниматься своим любимым занятием - соси дальше и да - у тебя ошибка в слове - "пиЛюля" ( третья буква - "С" ). )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3178

      BAIv 2 часа назад

      медведь приходит и рычит!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 