Вендел считает атмосферу в «Зените» «ужасающей», ему не нравятся «угрозы и приказы» руководства

Полузащитник «Зенита» Вендел настроен на уход из клуба.
«Игрок уже довольно давно сообщил своему окружению, что не хочет ехать в Питер.
Источники сообщали, что он называл атмосферу в команде «ужасающей», а также ему не нравились «угрозы и приказы», поступающие от руководства клуба в адрес многих игроков и сотрудников», – написал телеграм-канал «Мутко против».
- Сейчас хавбек находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»