Вендел считает атмосферу в «Зените» «ужасающей», ему не нравятся «угрозы и приказы» руководства

Полузащитник «Зенита» Вендел настроен на уход из клуба.

«Игрок уже довольно давно сообщил своему окружению, что не хочет ехать в Питер.

Источники сообщали, что он называл атмосферу в команде «ужасающей», а также ему не нравились «угрозы и приказы», поступающие от руководства клуба в адрес многих игроков и сотрудников», – написал телеграм-канал «Мутко против».