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    Клуб АПЛ предложил за Хвичу 95 миллионов

    «Ньюкасл» настроен на трансфер нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. За него предложили 95 миллионов евро.

    В то же время итальянцы планируют продлить грузинского спортсмена.

    • 22-летний Хвича перешел в «Наполи» год назад.
    • Он забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах прошедшего сезона.
    • Его признали лучшим футболистом минувшего розыгрыша Серии А.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 19:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9850

      САДЫЧОК 18 минут назад

      Что , за бред !?
      Хвича последние 20 матчей Никакущий !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24856

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не может Хвича стоить дешевле никчёмного Мундрика.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9850

      САДЫЧОК > DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Смешной !
      Что , у тебя на глазах надето ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6200

      AtticusFinch 1 час назад

      Не знал, что Хвича нападающий....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Odnazhdy 1 час назад

      Хорошо что вовремя съехал из России.Теперь его талант в Европе всем виден стал.

      0
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      Рейтинг: +4420

      Ziklop 2 часа назад

      жаль к нам это не имеет никакого отношения!

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