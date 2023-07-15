Клуб АПЛ предложил за Хвичу 95 миллионов

Что , за бред !?
Хвича последние 20 матчей Никакущий !
«Ньюкасл» настроен на трансфер нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. За него предложили 95 миллионов евро.
В то же время итальянцы планируют продлить грузинского спортсмена.
«Ньюкасл» настроен на трансфер нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии. За него предложили 95 миллионов евро.
В то же время итальянцы планируют продлить грузинского спортсмена.
Не может Хвича стоить дешевле никчёмного Мундрика.
Смешной !
Что , у тебя на глазах надето ?
Не знал, что Хвича нападающий....
Хорошо что вовремя съехал из России.Теперь его талант в Европе всем виден стал.