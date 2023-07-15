Любимица фанатов «Спартака» MакSим лечится от алкоголизма

Певица MакSим обратилась к фанатам. Она рассказала, что лечится от алкоголизма.

«Хочу сказать, что очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать. Взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал концерт, толком не состоявшийся в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем – срывом концерта.

Жаль моей ответственности, работы моих коллег, вашего отношения, уважения. Поэтому я пришла к тому, что эта уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, – а я очень впечатлительная, посредством алкоголя, она ни к чему не приводит. Более того, она ведет к большим потерям в конечном итоге.

Пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Прохожу курс лечения», – сказала MакSим на видео в социальной сети.