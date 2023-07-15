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Любимица фанатов «Спартака» MакSим лечится от алкоголизма

15 июля 2023, 17:53
10

Певица MакSим обратилась к фанатам. Она рассказала, что лечится от алкоголизма.

«Хочу сказать, что очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать. Взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал концерт, толком не состоявшийся в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем – срывом концерта.

Жаль моей ответственности, работы моих коллег, вашего отношения, уважения. Поэтому я пришла к тому, что эта уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, – а я очень впечатлительная, посредством алкоголя, она ни к чему не приводит. Более того, она ведет к большим потерям в конечном итоге.

Пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Прохожу курс лечения», – сказала MакSим на видео в социальной сети.

  • Артистка исполняет неофициальный гимн «Спартака» «Знаешь ли ты».
  • 40-летняя певица воспитывает двух дочерей.
  • Они родились от разных мужчин.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (10)
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RedMaksim97
1689433794
Алкашка
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R_a_i_n
1689434026
Молодец. Редко, кто признает проблему, да еще на всеобщее обозрение её выставляет. Ждем здоровую Маринку.
Ответить
rattyboy
1689435896
От искромётной игры свинтусов забухала )))
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neim
1689436724
Да и самим фанатам Спартака не помешало бы полечиться от дебилизьма.
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k611
1689438430
То что певица признаёт такую проблему, означает что она на правильном пути.
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mutabor0992
1689442389
Шо,опять?
Ответить
paracetamol
1689442692
Любимица фанатов «Спартака» алкоголичка? Но это же понятно, яблоко от яблони недалеко катится!
Ответить
AZ
1689444643
мужика ей надо Александра Емельяненко... Хорошая пара будет
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Бобссон
1689573019
Какие фанаты,такие и любимицы.
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