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    Любимица фанатов «Спартака» MакSим лечится от алкоголизма

    Певица MакSим обратилась к фанатам. Она рассказала, что лечится от алкоголизма.

    «Хочу сказать, что очень рано после своей тяжелой болезни я начала гастролировать. Взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений. Апогеем стал концерт, толком не состоявшийся в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей. И решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем – срывом концерта.

    Жаль моей ответственности, работы моих коллег, вашего отношения, уважения. Поэтому я пришла к тому, что эта уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений, – а я очень впечатлительная, посредством алкоголя, она ни к чему не приводит. Более того, она ведет к большим потерям в конечном итоге.

    Пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Прохожу курс лечения», – сказала MакSим на видео в социальной сети.

    • Артистка исполняет неофициальный гимн «Спартака» «Знаешь ли ты».
    • 40-летняя певица воспитывает двух дочерей.
    • Они родились от разных мужчин.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +646

      rattyboy 57 секунд назад

      От искромётной игры свинтусов забухала )))

      0
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      Рейтинг: +14737

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Молодец. Редко, кто признает проблему, да еще на всеобщее обозрение её выставляет. Ждем здоровую Маринку.

      2
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      Рейтинг: +386

      RedMaksim97 35 минут назад

      Алкашка

      0
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      Рейтинг: +1254

      rac531 41 минуту назад

      А вот БОЯРСКИЙ от наркомании не лечится

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      Рейтинг: +386

      RedMaksim97 > rac531 35 минут назад

      А при чём тут он?

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