«Зенит» стал самым титулованным клубом в истории России: «Мы сильнее всех!»

Выигранный в Казани Суперкубок стал 22-м трофеем «Зенита» в российской истории.

Таким образом, петербуржцы опередили по российским трофеям ЦСКА (21) и стали самым титулованным клубом России.

«В общей сложности «Зенит» завоевал 22 национальных трофея с 1992 года: девять чемпионств, четыре национальных Кубка, Кубок Премьер-лиги и восемь Суперкубков России.

Футбольный клуб «Зенит» поздравляет всех болельщиков с новым рекордом!

Мы сильнее всех!» – написали зенитовцы.