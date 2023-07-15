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  • «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории России: «Мы сильнее всех!»

«Зенит» стал самым титулованным клубом в истории России: «Мы сильнее всех!»

15 июля 2023, 20:36
15

Выигранный в Казани Суперкубок стал 22-м трофеем «Зенита» в российской истории.

Таким образом, петербуржцы опередили по российским трофеям ЦСКА (21) и стали самым титулованным клубом России.

«В общей сложности «Зенит» завоевал 22 национальных трофея с 1992 года: девять чемпионств, четыре национальных Кубка, Кубок Премьер-лиги и восемь Суперкубков России.

Футбольный клуб «Зенит» поздравляет всех болельщиков с новым рекордом!

Мы сильнее всех!» – написали зенитовцы.

  • «Спартак» по трофеям с 1992 года занимает 3-е место (15).

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (15)
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paracetamol
1689442813
Мы сильнее всех! Само собой, с кем играем-то? Со свинями и алкашами!
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Skull_Boy
1689442950
Фарм-клубы, продажное судейство и государственные деньги, а тем временем не могут обыграть школьников из Сербии и Бельгии, смешно
Ответить
sait71
1689443367
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь
Ответить
jabba-the-hat
1689444417
О! Это приятно! Заткнуть отдельные хлебала так вообще отлично!
Ответить
erybov1965
1689444669
Ну да,история России начинается с истории Зенита и с распада СССР,до этого России вообще не было.
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Not angry fan
1689447591
Ну, ругня и оскорбления здесь ни к чему. Скажу только, что нихрена не сильнее! Написали бы, что, дескать, фортуна сегодня была за нас, Ан, нетути, сильные они, вишь! За всю игру вообще ни разу забить не могли. Если это сильнейший клуб, которым надо гордиться, то, ббблин, честно говоря, жаль таких болельщиков.
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mihail200606
1689484486
Ну и хорошо...что не спартак)) только было еще бы радостнее если бы в еврокубках играли получше.. когда они там ещё играли .
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mamba9090909
1689489490
Это конечно приятная новость, но вчерашняя игра Зенита мне не понравилась.
Ответить
subbotaspartak
1689490049
Стремная игра, стремный кубок для количества. Обычный товарищеский матч перед сезоном
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