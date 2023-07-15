«Зенит» стал самым титулованным клубом в истории России: «Мы сильнее всех!»

Выигранный в Казани Суперкубок стал 22-м трофеем «Зенита» в российской истории.
Таким образом, петербуржцы опередили по российским трофеям ЦСКА (21) и стали самым титулованным клубом России.
«В общей сложности «Зенит» завоевал 22 национальных трофея с 1992 года: девять чемпионств, четыре национальных Кубка, Кубок Премьер-лиги и восемь Суперкубков России.
Футбольный клуб «Зенит» поздравляет всех болельщиков с новым рекордом!
Мы сильнее всех!» – написали зенитовцы.
- «Спартак» по трофеям с 1992 года занимает 3-е место (15).
Источник: телеграм-канал «Зенита»