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    • «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории России: «Мы сильнее всех!»

    «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории России: «Мы сильнее всех!»

    Выигранный в Казани Суперкубок стал 22-м трофеем «Зенита» в российской истории.

    Таким образом, петербуржцы опередили по российским трофеям ЦСКА (21) и стали самым титулованным клубом России.

    «В общей сложности «Зенит» завоевал 22 национальных трофея с 1992 года: девять чемпионств, четыре национальных Кубка, Кубок Премьер-лиги и восемь Суперкубков России.

    Футбольный клуб «Зенит» поздравляет всех болельщиков с новым рекордом!

    Мы сильнее всех!» – написали зенитовцы.

    • «Спартак» по трофеям с 1992 года занимает 3-е место (15).

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5632

      Питерский князь 5 минут назад

      Видешь бы епальники мАсковский сейчас, они такие: "Чёёёёёё"?
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5632

      Питерский князь 10 минут назад

      Как 2 пальца об асфальт!
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      erybov1965 46 минут назад

      Ну да,история России начинается с истории Зенита и с распада СССР,до этого России вообще не было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      jabba-the-hat 50 минут назад

      О! Это приятно! Заткнуть отдельные хлебала так вообще отлично!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3088

      ПалкоВводецъ (returned) 52 минуты назад

      Большинство рекордов Зенита ещё впереди! Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2106

      DMитрий 1 час назад

      Вижу у некоторых ниже, а потом и выше, пердун гореть начинает. Если бы сами в такой ситуации были, то всё было бы Ок. Так ведь дорогие коллеги болельщики!?

      3
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      Рейтинг: +69

      Odnazhdy > DMитрий 14 минут назад

      Выше..ниже...Димон ты чо , в лифте всю дорогу ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      sait71 1 час назад

      Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Odnazhdy 1 час назад

      Вот как бывает когда Россию из еврокубков напнули. Зенит раздулся от важности.
      Канеш "Брюгге" - "Зенит" 3:0 в Лиге Чемпионов они не хотят вспоминать.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14730

      Skull_Boy 1 час назад

      Фарм-клубы, продажное судейство и государственные деньги, а тем временем не могут обыграть школьников из Сербии и Бельгии, смешно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +257

      Айболид > Skull_Boy 25 минут назад

      А дубль середняка ФНЛ возит пищевик в его логове . Умора . И это несмотря на "ручное" судейство . Свистуны "смазываются" на регулярных встречах в тарасовской бане .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14730

      Skull_Boy > Айболид 20 минут назад

      Выучи русский язык, пригодится

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5632

      Питерский князь > Skull_Boy 7 минут назад

      А ты от куда знаешь?
      Кто тебе рассказал?
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18600

      paracetamol 1 час назад

      Мы сильнее всех! Само собой, с кем играем-то? Со свинями и алкашами!

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