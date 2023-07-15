Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • ⚡️ Суперкубок России. «Зенит» победил в серии пенальти ЦСКА и в четвертый раз подряд взял трофей

    ⚡️ Суперкубок России. «Зенит» победил в серии пенальти ЦСКА и в четвертый раз подряд взял трофей

    «Зенит» выиграл Суперкубок России. В Казани петербуржцы в серии пенальти победили ЦСКА.

    Основное время закончилось без голов.

    «Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России. Это рекорд.

    Четвертый раз подряд трофей отправился в Санкт-Петербург.

    Россия. Суперкубок

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (5:4 по пенальти)

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии71
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12803

      Вомбат 12 минут назад

      Это был всего лишь предсезонный выставочный матч, в котором обе команды показали низкокачественный футбол потому, что обе пока не готовы к сезону. А комментариев этот матч на этом портале собрал намного больше, чем ответный полуфинал ЛЧ Реал-Ман Сити и на порядок больше, чем финал Ман Сити- Интер. Почему, а?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5244

      fakeid 31 минуту назад

      пц, сколько дегенератов повылезало, особенно из тарасофки. всем нужен прям феерический матч, не учитывая того факта, что команды только вышли из отпуска. чё от них ждать-то? но ясно одно: вонючий спортаг отдерут и те, и другие, скорей бы уже чемп, чтобы подтвердить этот очевиднейший факт. и сколько рылов потом сныкается по своим якобы срочным делам, чтобы не высовывать, собственно, свои рылы сюда в течение недели.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5244

      fakeid > fakeid 23 минуты назад

      первым побежит ныкаться вонючейшая гнида номэдка. сунет по привычке своё рыло в бачок за 3 дня до матча с зенитом или цска, и 3 дня после высовывать его не станет, только булькать будет и пузыри пускать. итого почти неделя.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +847

      Янвapь 69 > fakeid 19 минут назад

      У хряков происходит эпическая битва с Акроном - из трёх игр в активе только одна ничья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +344

      JIEGEHDA 32 минуты назад

      Зенит с Победой, ЦСКА был хорош , надеемся на ваше второе место .

      Спартак ныть и плакать дальше . ВОЛКИ ИДУТ собачки лают !! ЧЕМПИОНЫ! ЧЕМПИОНЫ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      Сержтир 48 минут назад

      Футбол красив когда в матче забивают голы, пример финал Франция -- Аргентина, а вот это что было сегодня это то что не должно быть в футболе где играют профессионалы на поле.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +344

      JIEGEHDA > Сержтир 38 минут назад

      Это начало сезона . Да и Зенит ЦСКА всегда играют и мало забивают . Так что это ожидаемо . А если ты сначала сезона в матче за трофей где состав так себе где игроки после отдыха , должны забить по 5-7 голов . Ну так проснись ты обо срался

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5632

      Питерский князь > Сержтир 48 секунд назад

      В футболе не должно быть срамтака.
      Это имя нарицательное!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Пингвины Антарктиды 1 час назад

      Досадно, что русский Фюлькруг Иван Сергеев решающий пенальти не забил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18600

      paracetamol 1 час назад

      С почином!
      Миша Кержаков - супергерой!
      Старую сине-красную кобылу на свалку истории!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2073

      Болотоход 1 час назад

      Второсортная сб Бразилии ели лапы унесли от конюшника!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      jabba-the-hat > Болотоход 59 минут назад

      Никто ничего и не уносил, просто попали когда надо и всё. Это класс называется, ты не в курсе просто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      НикКин 1 час назад

      Если цска хочет что выиграть то пора им гнать акинфеева он уже клуб тащит на дно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      НикКин 1 час назад

      Игра была ровна играли два говна

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2440

      jek718875 > НикКин 1 час назад

      Блекло-голубое было не гавно, а гавнище

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +344

      JIEGEHDA > НикКин 37 минут назад

      Ну так Спартак и Спартак 2 не играли же .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19121

      ilichkadr 2 часа назад

      Бразилия и в Африке Бразилия. 19-ти летний Ренан ставит раком 37-ми летнего великого и ужасного, вратарей всех времен и народов России Акинфеева это дорого стоит. Можно много говорить, что Зенит ни одного удара по воротам не произвёл, ни одного опасного момента у ворот коней не было, НО факт остаётся фактом - издевательский удар с точки пенальти!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18600

      paracetamol > ilichkadr 1 час назад

      Этого великого и ужасного столько раз раком ставили, что пора в известный дом отправлять с красными фонарями!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 