⚡️ Суперкубок России. «Зенит» победил в серии пенальти ЦСКА и в четвертый раз подряд взял трофей

Это был всего лишь предсезонный выставочный матч, в котором обе команды показали низкокачественный футбол потому, что обе пока не готовы к сезону. А комментариев этот матч на этом портале собрал намного больше, чем ответный полуфинал ЛЧ Реал-Ман Сити и на порядок больше, чем финал Ман Сити- Интер. Почему, а?
«Зенит» выиграл Суперкубок России. В Казани петербуржцы в серии пенальти победили ЦСКА.
Основное время закончилось без голов.
«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России. Это рекорд.
Четвертый раз подряд трофей отправился в Санкт-Петербург.
Россия. Суперкубок
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (5:4 по пенальти)