«Милан» согласовал переход пятого летнего новичка

Полузащитник «АЗ Алкмаара» Теяни Рейндерс близок к трансферу в «Милан».
Клубы устно договорились о переходе игрока за 20 миллионов евро + бонусы.
В начале следующей недели 24-летний голландец пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с «Миланом».
- Рейндерс в «АЗ Алкмааре» с 2017 года.
- В его активе 128 матчей, 13 голов, 15 ассистов.
- Для «Милана» этот новичок станет 5-м текущим летом после Кристиана Пулишича, Рубена Лофтус-Чика, Луки Ромеро и Марко Спортиелло.
Источник: твиттер Фабрицио Романо