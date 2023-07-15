«Милан» согласовал переход пятого летнего новичка

Полузащитник «АЗ Алкмаара» Теяни Рейндерс близок к трансферу в «Милан».

Клубы устно договорились о переходе игрока за 20 миллионов евро + бонусы.

В начале следующей недели 24-летний голландец пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с «Миланом».