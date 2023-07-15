Боярский: «ЦСКА не способен создать трудности «Зениту»

Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.
«В матче за Суперкубок я жду победы «Зенита», как обычно. Я не сомневаюсь, что команда готова победить ЦСКА.
Это вообще не та команда, которая может составить трудности для наших игроков. Сергей Семак наверняка подготовил команду к этой игре.
Не приелись ли мне постоянные победы «Зенита»? Нет, сложно себе представить человека, который бы страдал от побед. Нет.
Это закономерные результаты работы всей команды», – заявил Боярский.
- «Зенит» – чемпион РПЛ, ЦСКА – обладатель Кубка России.
- Команды разыграют трофей сегодня в Казани в 17:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Legalbet