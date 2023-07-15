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Боярский: «ЦСКА не способен создать трудности «Зениту»

15 июля 2023, 11:25
5

Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«В матче за Суперкубок я жду победы «Зенита», как обычно. Я не сомневаюсь, что команда готова победить ЦСКА.

Это вообще не та команда, которая может составить трудности для наших игроков. Сергей Семак наверняка подготовил команду к этой игре.

Не приелись ли мне постоянные победы «Зенита»? Нет, сложно себе представить человека, который бы страдал от побед. Нет.

Это закономерные результаты работы всей команды», – заявил Боярский.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок ЦСКА Зенит
Комментарии (5)
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eugen-han
1689411890
Ну не знаю, но эффект неожиданности может сыграть злую шутку с зенитом. Федотова брали в цска не для того, чтобы он работал с звездами, а потому, что умеет ставить командную игру.
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SLADE2019
1689412786
Еще один авторитетный эксперт-аналитик недоделанный мушкетер.
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Эном айс
1689412949
Трудности не снаружи , а внутри... Михал Сергеич, каску одевай. А то прошляпишь весь пердюмонокль.
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Давид59
1689414393
Боярский уже снова за Зенит болеет? Позорище. Во-первых он ... Ладно не буду о политике. А во-вторых я процитирую его высказывание "За Зенит больше не болею. Там одни иностранцы, болеть не за кого"
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фанат джигурды
1689417374
Тосно-чемпион! Тысяча чертей!
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