Боярский: «ЦСКА не способен создать трудности «Зениту»

Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«В матче за Суперкубок я жду победы «Зенита», как обычно. Я не сомневаюсь, что команда готова победить ЦСКА.

Это вообще не та команда, которая может составить трудности для наших игроков. Сергей Семак наверняка подготовил команду к этой игре.

Не приелись ли мне постоянные победы «Зенита»? Нет, сложно себе представить человека, который бы страдал от побед. Нет.

Это закономерные результаты работы всей команды», – заявил Боярский.