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    Боярский: «ЦСКА не способен создать трудности «Зениту»

    Михаил Боярский рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

    «В матче за Суперкубок я жду победы «Зенита», как обычно. Я не сомневаюсь, что команда готова победить ЦСКА.

    Это вообще не та команда, которая может составить трудности для наших игроков. Сергей Семак наверняка подготовил команду к этой игре.

    Не приелись ли мне постоянные победы «Зенита»? Нет, сложно себе представить человека, который бы страдал от побед. Нет.

    Это закономерные результаты работы всей команды», – заявил Боярский.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 11:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2973

      фанат джигурды 1 час назад

      Тосно-чемпион! Тысяча чертей!

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      Ответить
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      Рейтинг: +6514

      Давид59 2 часа назад

      Боярский уже снова за Зенит болеет? Позорище. Во-первых он ... Ладно не буду о политике. А во-вторых я процитирую его высказывание "За Зенит больше не болею. Там одни иностранцы, болеть не за кого"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4970

      Эном айс 2 часа назад

      Трудности не снаружи , а внутри...
      Михал Сергеич, каску одевай. А то прошляпишь весь пердюмонокль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1305

      SLADE2019 2 часа назад

      Еще один авторитетный эксперт-аналитик недоделанный мушкетер.

      3
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      Рейтинг: +683

      eugen-han 3 часа назад

      Ну не знаю, но эффект неожиданности может сыграть злую шутку с зенитом. Федотова брали в цска не для того, чтобы он работал с звездами, а потому, что умеет ставить командную игру.

      0
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      Рейтинг: +2068

      Болотоход 3 часа назад

      Попустил конюшню!!
      Ну ка клинер лизани помойке блеклой))!!

      А да стыдно за газовый отход!!! ВСЕГДА.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5624

      Питерский князь 3 часа назад

      Акенфеев, в этой игре покажит свою дырку.
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1595

      Таврида > Питерский князь 2 часа назад

      Питорский князь все о дырках думает.

      5
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      Рейтинг: +1623

      balam > Таврида 47 минут назад

      зализать хочет,педикулезный

      1
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      Рейтинг: +5624

      Питерский князь > Таврида 30 минут назад

      Все поняли меня, а то о чем подумал ты, это твои проблемы.

      0
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