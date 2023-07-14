Глушаков оценил дебют в пляжном футболе

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков сыграл за «Строгино» в чемпионате России по пляжному футболу против «Саратова» (1:4).

– Денис, вы провели первый матч в пляжном футболе. К сожалению, команда проиграла, но при этом вы получили достаточно много игрового времени. Довольны своей игрой?

– Не то что доволен, думал, будет похуже, если честно. Сыграл нормально, ребят спросил, какие были ошибки, они сказали, что ничего серьезного. Самое обидное, что команда проиграла. Есть над чем работать. Команда из Саратова поопытнее, у них хорошие легионеры. У нас с ними разные турнирные задачи.

– С вашей точки зрения, в каких игровых качествах вам нужно прибавить?

– Наверное, побольше бить по воротам. Будем работать над этим.