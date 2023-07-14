Акинфеев прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал оценку трансферу нападающего Хесуса Медины в «Спартак».
«Как прощались с Мединой? На базе мы его не видели. Почему кто-то должен прощаться? Человек играет в футбол, перешел в другую команду. Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой. Кому-то говорить это излишне. Если бы мы его увидели, тепло бы попрощались, но мы его не видели», – сказал Акинфеев.
- Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с ним заключен до 30 июня 2026 года.
- Полузащитник провел в ЦСКА 1,5 сезона. Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»