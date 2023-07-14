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    • Акинфеев прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Акинфеев прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал оценку трансферу нападающего Хесуса Медины в «Спартак».

    «Как прощались с Мединой? На базе мы его не видели. Почему кто-то должен прощаться? Человек играет в футбол, перешел в другую команду. Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой. Кому-то говорить это излишне. Если бы мы его увидели, тепло бы попрощались, но мы его не видели», – сказал Акинфеев.

    • Медина перешел из ЦСКА в «Спартак» за 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с ним заключен до 30 июня 2026 года.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 1,5 сезона. Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12322

      BRO_football 1 час назад

      А с чего бы вдруг Медине прощаться? Он в клубе всего 1,5 сезона. Не такая он уж легенда, чтобы как-то особо прощаться с ним

      1
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      Рейтинг: +2305

      Dr.Metal 2 часа назад

      Вот засранец, даже не попрощался по-людски

      2
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      Рейтинг: +19114

      ilichkadr > Dr.Metal 2 часа назад

      Да уж, поляну накрыть просто обязан!

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      Рейтинг: +14726

      R_a_i_n > Dr.Metal 1 час назад

      Ни нам здрасти, ни вам досвидания)))

      1
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