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    Тошич поддержал Фернандеса на фоне перехода в «Зенит»

    Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал решение своего экс-партнера Марио Фернандеса перейти в «Зенит».

    • Бразилец уже прилетел в Санкт-Петербург.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

    Марио Фернандес вот-вот станет игроком «Зенита». Знаете?

    – Ого, не видел эту новость. Марио – очень хороший футболист, отдал свои лучшие 10 лет ЦСКА. Сейчас у него появилось желание попробовать себя в новой команде. Я очень хорошо знаю Фернандеса, он прекрасный парень, всегда поддерживаю его решения.

    – Но «Зенит» – раздражитель для болельщиков ЦСКА.

    – Может, он захотел поиграть в другой команде. Я не знаю, было ли у него предложение от ЦСКА. Марио сыграл 300 с чем-то игр за красно-синих, его все любят.

    – Вы поддерживаете его решение?

    – Когда я с ним общался, он не говорил про предложение «Зенита». Он принял такое решение – перейти в команду из Санкт-Петербурга и знал, на что идет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5598

      Питерский князь 1 час назад

      Кони будут в кожаные свистюльки свистеть, в матче с Зенитом, лишь бы освистать его.
      :)))

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