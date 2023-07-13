Тошич поддержал Фернандеса на фоне перехода в «Зенит»

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал решение своего экс-партнера Марио Фернандеса перейти в «Зенит».

Бразилец уже прилетел в Санкт-Петербург.

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

– Марио Фернандес вот-вот станет игроком «Зенита». Знаете?

– Ого, не видел эту новость. Марио – очень хороший футболист, отдал свои лучшие 10 лет ЦСКА. Сейчас у него появилось желание попробовать себя в новой команде. Я очень хорошо знаю Фернандеса, он прекрасный парень, всегда поддерживаю его решения.

– Но «Зенит» – раздражитель для болельщиков ЦСКА.

– Может, он захотел поиграть в другой команде. Я не знаю, было ли у него предложение от ЦСКА. Марио сыграл 300 с чем-то игр за красно-синих, его все любят.

– Вы поддерживаете его решение?

– Когда я с ним общался, он не говорил про предложение «Зенита». Он принял такое решение – перейти в команду из Санкт-Петербурга и знал, на что идет.