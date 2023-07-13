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Дуглас Сантос: «Ощущаю себя россиянином даже без паспорта»

13 июля 2023, 13:50
7

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о получении российского паспорта.

– В интервью бразильской прессе Малком сказал, что предложение оформить российский паспорт ему сделал при обсуждении нового контракта председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Вам поступало такое предложение? Если да, почему вы его отвергли?

– Вот уже несколько месяцев как у Клаудиньо и Малком есть российские паспорта. Мы все рады, что это произошло, поскольку в какой-то момент это позволит клубу рассчитывать на других иностранных игроков.

Я в России уже 4 года, чувствую себя здесь как дома. Даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином. Петербург – мой дом, «Зенит» – мой дом. Мне здесь очень хорошо, и для меня это самое главное.

  • Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
  • В прошлом сезоне Сантос сделал 7 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (7)
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НикКин
1689246314
Скоро в России в место таджиков казахов и узбеков бразильцы жить будут осталось пальм для них на сажать
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НикКин
1689246418
А самое интересное что дают футболистам а не врачам инженерам и тд и тп да футболист самые нужные нашей стране люди дебилизм
Ответить
R_a_i_n
1689247944
Примерно как Вендел?
Ответить
Иван Петров 1986
1689261440
Дали бы мне такие бабки, тоже ощущал бы себя настоящим россиянином - а так - то ли россиянин, то ли нет.
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