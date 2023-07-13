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    Дуглас Сантос: «Ощущаю себя россиянином даже без паспорта»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о получении российского паспорта.

    – В интервью бразильской прессе Малком сказал, что предложение оформить российский паспорт ему сделал при обсуждении нового контракта председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Вам поступало такое предложение? Если да, почему вы его отвергли?

    – Вот уже несколько месяцев как у Клаудиньо и Малком есть российские паспорта. Мы все рады, что это произошло, поскольку в какой-то момент это позволит клубу рассчитывать на других иностранных игроков.

    Я в России уже 4 года, чувствую себя здесь как дома. Даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином. Петербург – мой дом, «Зенит» – мой дом. Мне здесь очень хорошо, и для меня это самое главное.

    • Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
    • В прошлом сезоне Сантос сделал 7 ассистов в 36 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +14697

      R_a_i_n 1 час назад

      Примерно как Вендел?

      0
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      Рейтинг: +572

      НикКин 2 часа назад

      А самое интересное что дают футболистам а не врачам инженерам и тд и тп да футболист самые нужные нашей стране люди дебилизм

      0
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      Рейтинг: +234

      Айболид > НикКин 2 часа назад

      А готовы ли власти платить заграничным врачам-инженерам привычную для них з/п ? . И куда деваются выпускники отечественных ВУЗов ?

      0
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      Рейтинг: +572

      НикКин > Айболид 2 часа назад

      А ну да я и за был футболисты получают 15000 руб зарплату а врачи миллионы же получают

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      Рейтинг: +4938

      Эном айс > Айболид 29 минут назад

      "Молчи, грусть, молчи, Киса!.."
      А то сейчас доцент ИТМО прибежит с Сытного рынка, разбрасывая поросячью требуху.

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      Рейтинг: +572

      НикКин 2 часа назад

      Скоро в России в место таджиков казахов и узбеков бразильцы жить будут осталось пальм для них на сажать

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