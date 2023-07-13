Дуглас Сантос: «Ощущаю себя россиянином даже без паспорта»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о получении российского паспорта.

– В интервью бразильской прессе Малком сказал, что предложение оформить российский паспорт ему сделал при обсуждении нового контракта председатель правления «Зенита» Александр Медведев. Вам поступало такое предложение? Если да, почему вы его отвергли?

– Вот уже несколько месяцев как у Клаудиньо и Малком есть российские паспорта. Мы все рады, что это произошло, поскольку в какой-то момент это позволит клубу рассчитывать на других иностранных игроков.

Я в России уже 4 года, чувствую себя здесь как дома. Даже без паспорта ощущаю себя на какую-то часть россиянином. Петербург – мой дом, «Зенит» – мой дом. Мне здесь очень хорошо, и для меня это самое главное.