Все клубы РПЛ выступили за возвращение пива на стадионы

Президент РПЛ Александр Алаев высказался в пользу скорейшего возвращения пива на футбольные арены.

«Мы озвучивали позицию, она едина: все клубы за возвращение пива. Недавно вновь открылась дискуссия по этому вопросу. Мы не видим негатива в этом, нужно всe правильно подготовить и реализовать.

Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем всем будет лучше. Это один из многих инструментов для работы с аудиторией», – сказал Алаев.