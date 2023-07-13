Все клубы РПЛ выступили за возвращение пива на стадионы

Президент РПЛ Александр Алаев высказался в пользу скорейшего возвращения пива на футбольные арены.
«Мы озвучивали позицию, она едина: все клубы за возвращение пива. Недавно вновь открылась дискуссия по этому вопросу. Мы не видим негатива в этом, нужно всe правильно подготовить и реализовать.
Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем всем будет лучше. Это один из многих инструментов для работы с аудиторией», – сказал Алаев.
- Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
- Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.
Источник: «Р-Спорт»