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    Все клубы РПЛ выступили за возвращение пива на стадионы

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался в пользу скорейшего возвращения пива на футбольные арены.

    «Мы озвучивали позицию, она едина: все клубы за возвращение пива. Недавно вновь открылась дискуссия по этому вопросу. Мы не видим негатива в этом, нужно всe правильно подготовить и реализовать.

    Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем всем будет лучше. Это один из многих инструментов для работы с аудиторией», – сказал Алаев.

    • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
    • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5205

      neveldomha 1 час назад

      Стакан пива по цене литра водки.

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      Рейтинг: +1981

      Fialet 1 час назад

      Ну понятно, цель ещё больше споить нацию, чтобы не рыпались, когда очередные намордники оденут. Или принудительную вакцинацию объявят. Или всеобщую мобилизацию...

      1
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      Рейтинг: +20923

      Cleaner 2 часа назад

      Все клубы РПЛ выступили за возвращение пива на скамейку запасных. Чтобы запасным игрокам скучно не было...)))

      1
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      Рейтинг: +15455

      Алексей З 2 часа назад

      Умом Россию не понять.
      Хожу на хоккей, когда Спартак в Балашиху приезжает, в перерыве спокойно покупаю холодное пиво, всё супер.
      Почему футбол дискриминируют непонятно.

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      Рейтинг: +20923

      Cleaner > Алексей З 1 час назад

      Потому, что спартаковские футбольные фанаты и трезвые то - НЕАДЕКВАТЫ. А если еще и пива понюхают, им будет море по колено и они стадион разнесут! Все из-за секты. Стыдно за Спартак...(

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      Рейтинг: +15455

      Алексей З > Cleaner 10 минут назад

      Дебил, всю эту провокацию перед Fan ID , провели на матче ЦСКА.
      Так что все свои умозаключения засунь себе в анус, если там ещё свободное место осталось.

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