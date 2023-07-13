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Все клубы РПЛ выступили за возвращение пива на стадионы

13 июля 2023, 08:45
2

Президент РПЛ Александр Алаев высказался в пользу скорейшего возвращения пива на футбольные арены.

«Мы озвучивали позицию, она едина: все клубы за возвращение пива. Недавно вновь открылась дискуссия по этому вопросу. Мы не видим негатива в этом, нужно всe правильно подготовить и реализовать.

Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем всем будет лучше. Это один из многих инструментов для работы с аудиторией», – сказал Алаев.

  • Запрет на продажу пива и другой алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
  • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (2)
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Fialet
1689235737
Ну понятно, цель ещё больше споить нацию, чтобы не рыпались, когда очередные намордники оденут. Или принудительную вакцинацию объявят. Или всеобщую мобилизацию...
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neveldomha
1689236248
Стакан пива по цене литра водки.
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