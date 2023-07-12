Тошич выделил двух лучших форвардов в истории РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич назвал лучшего форварда в истории РПЛ и лучшего форварда-россиянина.

– Самый сильный нападающий, которого вы видели в России?

– Вагнер Лав! Халк? Я с ним не играл, я был с Сейду Думбия и Вагнером, который является лучшим форвардом в истории российского чемпионата.

Артем Дзюба? Насколько я знаю, он лучший бомбардир. Получается, он лучший нападающий с российским паспортом.