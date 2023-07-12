Тошич выделил двух лучших форвардов в истории РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич назвал лучшего форварда в истории РПЛ и лучшего форварда-россиянина.
– Самый сильный нападающий, которого вы видели в России?
– Вагнер Лав! Халк? Я с ним не играл, я был с Сейду Думбия и Вагнером, который является лучшим форвардом в истории российского чемпионата.
Артем Дзюба? Насколько я знаю, он лучший бомбардир. Получается, он лучший нападающий с российским паспортом.
- У Вагнера в 259 матчах за ЦСКА 124 гола.
- У Дзюбы в РПЛ 156 голов – рекорд.
- 36-летний Тошич сейчас в греческой «Ламии».
Источник: «РБ Спорт»