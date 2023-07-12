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    Тошич выделил двух лучших форвардов в истории РПЛ

    Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич назвал лучшего форварда в истории РПЛ и лучшего форварда-россиянина.

    – Самый сильный нападающий, которого вы видели в России?

    – Вагнер Лав! Халк? Я с ним не играл, я был с Сейду Думбия и Вагнером, который является лучшим форвардом в истории российского чемпионата.

    Артем Дзюба? Насколько я знаю, он лучший бомбардир. Получается, он лучший нападающий с российским паспортом.

    • У Вагнера в 259 матчах за ЦСКА 124 гола.
    • У Дзюбы в РПЛ 156 голов – рекорд.
    • 36-летний Тошич сейчас в греческой «Ламии».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.07.2023 22:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18577

      paracetamol 48 минут назад

      Лучший форвард - Саша Кержаков!

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