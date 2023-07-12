Селюк предрек «Зениту» коллапс

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил ориентир «Зенита» на бразильцев.

«У меня ощущение, что в России потеряна ориентация в ценовой политике: какие-то непонятные суммы, какие-то непонятные зарплаты. Марио Фернандес никому не нужен, а его приглашают в «Зенит» и еще платят какие-то сумасшедшие деньги. Да ему 500 тысяч никто не даст!

В «Зените» идет бразильский крен. Это большая ошибка. В какой-то момент это приведет к коллапсу. Когда они приходят за большие деньги, вроде как неплохо. Потом начинают: «Я не хочу, я не приду», – сказал Селюк.