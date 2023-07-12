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    Селюк предрек «Зениту» коллапс

    Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил ориентир «Зенита» на бразильцев.

    «У меня ощущение, что в России потеряна ориентация в ценовой политике: какие-то непонятные суммы, какие-то непонятные зарплаты. Марио Фернандес никому не нужен, а его приглашают в «Зенит» и еще платят какие-то сумасшедшие деньги. Да ему 500 тысяч никто не даст!

    В «Зените» идет бразильский крен. Это большая ошибка. В какой-то момент это приведет к коллапсу. Когда они приходят за большие деньги, вроде как неплохо. Потом начинают: «Я не хочу, я не приду», – сказал Селюк.

    • Фернандес подпишет контракт на днях.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • 15 июля зенитовцы сыграют с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3173

      BAIv 1 час назад

      Рабовладелец чует что черножопые могут устроить бунт! (вот писал нег..ры черножопые лучше писать)

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