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Селюк предрек «Зениту» коллапс

12 июля 2023, 21:01
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил ориентир «Зенита» на бразильцев.

«У меня ощущение, что в России потеряна ориентация в ценовой политике: какие-то непонятные суммы, какие-то непонятные зарплаты. Марио Фернандес никому не нужен, а его приглашают в «Зенит» и еще платят какие-то сумасшедшие деньги. Да ему 500 тысяч никто не даст!

В «Зените» идет бразильский крен. Это большая ошибка. В какой-то момент это приведет к коллапсу. Когда они приходят за большие деньги, вроде как неплохо. Потом начинают: «Я не хочу, я не приду», – сказал Селюк.

  • Фернандес подпишет контракт на днях.
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
  • 15 июля зенитовцы сыграют с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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BAIv
1689185108
Рабовладелец чует что черножопые могут устроить бунт! (вот писал нег..ры черножопые лучше писать)
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paracetamol
1689193166
Селюк - хофнюк! Хорошо рифмуется...
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koli4ka
1689194127
во местный Мессинг-предрекатель объявился...
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russkiisergei
1689195727
Зениту не нужен Фернандес, им охото показать что они могут его подписать. просто гей-клуп с берегов невы - команда чмырей
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