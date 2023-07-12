Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В ЦСКА рассказали, когда «Спартак» заплатит за трансфер Медины

    В ЦСКА рассказали, когда «Спартак» заплатит за трансфер Медины

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, когда «Спартак» переведет деньги за трансфер полузащитника Хесуса Медины.

    «Трансфер футболиста более сложный процесс, чем сходить за продуктами. Тут требуется определенная работа, когда речь идет о значительной сумме денег.

    В данном случае стороны согласовали оплату в течение 10 дней с момента подписания», – написал Брейдо в телеграме.

    • Медина перешел в «Спартак» за 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с ним заключен до 30 июня 2026 года.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 1,5 сезона. Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

    Новости по теме
    Гендиректор «Спартака»: «Медина не успел стать легендой ЦСКА»
    Медина прокомментировал переход из ЦСКА в «Спартак» 1
    Бабаев заявил, что ЦСКА не получил деньги за продажу Медины в «Спартак»
    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 