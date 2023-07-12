В ЦСКА рассказали, когда «Спартак» заплатит за трансфер Медины

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, когда «Спартак» переведет деньги за трансфер полузащитника Хесуса Медины.

«Трансфер футболиста более сложный процесс, чем сходить за продуктами. Тут требуется определенная работа, когда речь идет о значительной сумме денег.

В данном случае стороны согласовали оплату в течение 10 дней с момента подписания», – написал Брейдо в телеграме.