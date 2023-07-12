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    • Гендиректор «Спартака»: «Медина не успел стать легендой ЦСКА»

    Гендиректор «Спартака»: «Медина не успел стать легендой ЦСКА»

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА.

    «Понятно, что переход из ЦСКА вызывает эмоции. Надеюсь, что не очень сильные, потому что Медина не успел стать легендой ЦСКА за прошедший сезон.

    Мы смотрели больше на спортивную составляющую. Он обладает теми качествами, которые мы искали. К сожалению, мы не смогли иначе закрыть эти необходимости. Мы приняли решение пригласить этого игрока, потому что он был нужен нам со своими игровыми качествами.

    Надеюсь, что своей игрой на поле он заслужит доверие болельщиков», – сказал Малышев.

    • Медина перешел из ЦСКА за 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с ним заключен до 30 июня 2026 года.
    • Полузащитник провел в ЦСКА 1,5 сезона. Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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