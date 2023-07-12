Малком сожалеет, что зимой не перешел в «ПСЖ»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал о несостоявшемся переходе в «ПСЖ».

– Почему не состоялся ваш переход в «ПСЖ» этой зимой?

– Был интерес, обсуждения, но, к сожалению, переговоры не увенчались успехом. Но я буду продолжать работу. Я провел очень хороший сезон, так что посмотрим, что будет дальше. А если ничего не произойдет, я буду счастлив в «Зените».

– Разговоры о переходе в «ПСЖ» продолжаются. Что вы можете сказать об этом?

– Я не знаю, продолжаются ли переговоры. Мое будущее – работа моего агента. Я знаю, что он как следует позаботится об этом. Я сконцентрирован лишь на футболе.

– Тем не менее, согласитесь, что было бы неплохо увидеть в атаке дуэт Мбаппе-Малком, не так ли?

– Это очевидно! Но в первую очередь я должен думать о моих нынешних партнерах, потому что они тоже крутые игроки.