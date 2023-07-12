Вагнер Лав мог перейти в «Спартак» в 2003 году

Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, прокомментировал информацию о том, что в 2003 году бразилец мог стать игроком «Спартака».

– Когда Вагнер выступал в России, то «Спартак» не мог подписывать ведущих футболистов ЦСКА. Клубы старались привозить лучших игроков из Южной Америки и наиболее перспективных из Европы.

– Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказывал, что в 2003 году показывал руководству «красно-белых» нарезку действий Вагнера. Клуб мог подписать его за 2 млн долларов, но тогдашний президент Андрей Червиченко отказался.

– Допускаю, что это правда. Спасибо господу, что Вагнер Лав не перешeл в «Спартак». ЦСКА оказался мудрым и правильным выбором со всех точек зрения.