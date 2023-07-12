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Вагнер Лав мог перейти в «Спартак» в 2003 году

12 июля 2023, 00:33
1

Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, прокомментировал информацию о том, что в 2003 году бразилец мог стать игроком «Спартака».

– Когда Вагнер выступал в России, то «Спартак» не мог подписывать ведущих футболистов ЦСКА. Клубы старались привозить лучших игроков из Южной Америки и наиболее перспективных из Европы.

– Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказывал, что в 2003 году показывал руководству «красно-белых» нарезку действий Вагнера. Клуб мог подписать его за 2 млн долларов, но тогдашний президент Андрей Червиченко отказался.

– Допускаю, что это правда. Спасибо господу, что Вагнер Лав не перешeл в «Спартак». ЦСКА оказался мудрым и правильным выбором со всех точек зрения.

  • Бразильцу 39 лет.
  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Вагнер Лав
Комментарии (1)
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шахта Заполярная
1689116526
Червяк лучше на лимон пучок мукунк наберет, чем одного вагнера. А еще *ука в Спартак лезет со своей критикой по всем вопросам.
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