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    • «Не встречал такого нигде»: Малком рассказал, чем его впечатлила Россия

    «Не встречал такого нигде»: Малком рассказал, чем его впечатлила Россия

    Нападающий «Зенита» Малком высказался об уровне российского футбола.

    – Вы в России уже четвертый сезон. Что можете рассказать о российском футболе?

    – Очень высокий уровень. Когда клубы выходили в еврокубки, только один клуб напрямую попадал в Лигу чемпионов – чемпион страны. Так что у вас не было выбора – нужна была только победа. Эта тенденция продолжается по сей день.

    – А если говорить об инфраструктуре?

    – Это высший европейский уровень. Я играл в «Барселоне», но в России видел условия, которых до этого не встречал нигде. Это очень удивило меня.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: Onze Mondial

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    Сегодня, 00:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5568

      Питерский князь 31 минуту назад

      Это потому что, Зенит не срамтак и у нас питарасов нет!
      :))))
      И мы надолго обосновались на первой строчке в РПЛ. Скоро вернётся ЛЧ, будут соответствующие покупки. И болельщики знают, что клуб движется в правильном напровлении. Мы всё видем.
      Так же как и видим ЛГБТ напровление срамтака.
      :)))

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