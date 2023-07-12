«Не встречал такого нигде»: Малком рассказал, чем его впечатлила Россия

Нападающий «Зенита» Малком высказался об уровне российского футбола.

– Вы в России уже четвертый сезон. Что можете рассказать о российском футболе?

– Очень высокий уровень. Когда клубы выходили в еврокубки, только один клуб напрямую попадал в Лигу чемпионов – чемпион страны. Так что у вас не было выбора – нужна была только победа. Эта тенденция продолжается по сей день.

– А если говорить об инфраструктуре?

– Это высший европейский уровень. Я играл в «Барселоне», но в России видел условия, которых до этого не встречал нигде. Это очень удивило меня.