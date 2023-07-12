«Не встречал такого нигде»: Малком рассказал, чем его впечатлила Россия

Нападающий «Зенита» Малком высказался об уровне российского футбола.
– Вы в России уже четвертый сезон. Что можете рассказать о российском футболе?
– Очень высокий уровень. Когда клубы выходили в еврокубки, только один клуб напрямую попадал в Лигу чемпионов – чемпион страны. Так что у вас не было выбора – нужна была только победа. Эта тенденция продолжается по сей день.
– А если говорить об инфраструктуре?
– Это высший европейский уровень. Я играл в «Барселоне», но в России видел условия, которых до этого не встречал нигде. Это очень удивило меня.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
Источник: Onze Mondial